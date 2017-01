Los onubenses prevén gastar una media de 66,70 euros en las rebajas

UCA-UCE aconseja un consumo "responsable"

UCA-UCE aconseja a los consumidores que acudan a comprar en rebajas que hagan un consumo "consciente, inteligente y responsable" y eviten realizar gastos superiores a su presupuesto. Para ello es fundamental comprar sólo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por el impulso y evitar ir de compras como forma de ocio. Un consejo importante es también evitar dejarse llevar por las ofertas de créditos rápidos. Otra precaución fundamental es la de elegir productos seleccionados antes del comienzo del periodo de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas. En cualquier caso, se hace un llamamiento a los consumidores para que no olviden que la rebaja debe ser de precio y no de derechos.