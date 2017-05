Los onubenses aumentan un tercio sus quejas al Defensor del Pueblo Andaluz

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz gestionó el año pasado 478 quejas relacionadas con la provincia de Huelva, un tercio más que las del año anterior, del total de 10.128 atendidas en la comunidad. Sólo en Jaén hay un número menor de expedientes, aunque los onubenses tienen una mayor conciencia entre todos los andaluces de la importancia de este canal para la resolución de conflictos: su peso relativo en el conjunto andaluz duplica con creces su peso poblacional, el 14% frente al 6%.

Probablemente en la decisión de los onubenses de presentar sus quejas ante la institución esté el conocimiento de su capacidad de instar a la Administración a dar respuesta positiva a los ciudadanos. El año pasado fue del 94% para toda Andalucía, según los datos ofrecidos hace unos días desde la Oficina del Defensor sobre el informe de 2016.

Aunque también influye claramente, sobre todo en la última década, la incidencia de la recesión económica y la situación de desamparo que sienten muchos ciudadanos, que recurren en muchos casos al Defensor del Pueblo Andaluz como medio eficaz de solucionar injusticias sociales, como suele denunciarse. De hecho, son las quejas relacionadas con las políticas sociales las que acaparan la mayor parte de los expedientes tramitados por la institución, un 46% en el caso de Huelva, entre los que también son mayoritarios los relacionados con servicios sociales.

El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, recuerda en su informe de 2016 que "entre nuestras encomiendas se encuentra la supervisión de los derechos sociales que durante estos años han podido retroceder y, sobre todo, en las consecuencias que estos recortes han traído para los ciudadanos de a pie".

Comentaba Maeztu durante la presentación del documento ante el Parlamento que ni los signos de recuperación que se empiezan a ver son aún significativos, al menos para tener reflejo en toda la sociedad andaluza. "La mejora económica -dijo- no llega abajo. Y no sólo no llega sino que en la mejoría cuantitativa están los cimientos de una desigualdad mucho más profunda".

La estadística respalda las palabras de Maeztu. Las quejas sobre políticas sociales surgidas en Huelva estuvieron relacionadas, en un 32%, con los servicios sociales. Pero le siguieron también las de vivienda y empleo, ambas con un 18%, y las de educación y salud, con el 15%.

Al margen de la naturaleza eminentemente social de esa mitad de las quejas onubenses, se sitúan las de políticas territoriales, con un 17% del total en Huelva. Éstas, a su vez, están relacionadas con urbanismo y medio ambiente, en un 33% y un 32%, respectivamente, y con las de tráfico y transporte (14%) y las de obras públicas (12%), más el 7% que representan las quejas sobre cultura y tecnologías de la información, y un 2% sobre agricultura, ganadería y pesca.

En materia de Justicia, un clásico en las reclamaciones presentadas al Defensor, el 62% se centran en la propia Administración de Justicia, y un 29% en prisiones, que como materia específica cuenta con el mayor número absoluto de quejas, como es habitual. Se completan con el 7% sobre seguridad ciudadana y el 2% de cuestiones de extranjería.

Las quejas recogidas por la institución en el grupo "Administración Pública, tributos y ordenación económica" representan la cuarta en números absolutos en Huelva, repartidas en temas de gestión y ordenación económica, en un 43%, y de atención ciudadana, a través de la Administración Local, en un 40%, más un 18% que afectan a la administración tributaria.

El peso de las materias en la provincia, en cambio, varía cuando se relaciona con el peso poblacional de Huelva. Las de políticas sociales pasan al último lugar, al representar el 12% del total, a las que preceden las de políticas territoriales. Y las dos con menor número en el balance general, las de servicios de interés general y consumo, y las de administraciones públicas, pasan a ser las dos primeras al relacionarlas con la población: el 18% y el 19%, respectivamente.

En el contexto andaluz, además, es donde se observa una variación más importante respecto al peso poblacional en el número total de quejas gestionadas, lo que da la verdadera dimensión de la provincia onubense en la estadística.

En Sevilla se da el mayor número relativo de quejas, el 27%, cuatro puntos por encima del peso de la población sevillana. Y le sigue Huelva, con un 14%, igual que Cádiz, sólo que en la provincia onubense esa cifra está 8 puntos sobre su peso poblacional, la mayor diferencia positiva en Andalucía, que sólo experimenta también, y de lejos, Almería, con el 10%, sólo dos puntos más de lo que correspondería por su proporción de habitantes. Los onubenses, por tanto, se puede concluir que utilizan en mayor medida la vía del Defensor.