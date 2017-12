Cómo obtener un préstamo personal estando en ASNEF

La Navidad es la época de mayor consumo del año: comidas, regalos, fiestas, viajes… la lista de gastos es amplia y el presupuesto no siempre llega. A todo esto hay que añadir la factura energética de los meses de invierno: la luz y el gas se disparan y los consumidores han de hacer filigranas para cuadrar números sin que la economía familiar se resienta.Para hacer frente a estos gastos y evitar una "cuesta de enero" complicada, muchas personas "tiran de visa", pero el problema no se resuelve, sino que se aplaza. Cuando llega el momento del cobro, las dificultades reaparecen y el conflicto se agrava. Por eso, cada vez es mayor el número de personas que opta por solicitar un préstamo rápido online.

Préstamos online, ¿cómo funcionan?

Esta fórmula de financiación permite obtener dinero rápido para cubrir necesidades inmediatas, incluso si el solicitante figura en una lista de morosos. Los préstamos personales online sin requisitos se obtienen de manera muy sencilla y sin necesidad de moverse de casa. Tan solo es preciso tener una conexión a internet y dedicar unos minutos a rellenar un cuestionario.

El procedimiento es muy simple:

Elegir la cantidad que se desea: en general, las entidades de préstamos rápidos establecen un máximo en la primera solicitud y van ampliando la cantidad a medida que se tramitan créditos posteriores. El máximo de esa primera solicitud puede ir desde los 300 hasta los 800 euros de media, dependiendo de la entidad.

Determinar el tiempo en que se desea devolver el préstamo: en este aspecto, las entidades de crédito también suelen poner un tope máximo de tiempo, que generalmente ronda el mes. Para cantidades altas, los plazos pueden alargarse.

Observar el precio total de la operación y tramitar: en el momento de elegir cantidad y plazo de devolución, la empresa de préstamo ofrecerá el precio final de la operación, incluidos los intereses y los posibles gastos de gestión. Si los números globales convencen al solicitante, tan solo deberá pulsar la tecla de tramitar e iniciar el procedimiento de solicitud.

Una vez solicitada la tramitación, se abrirá un cuestionario para que el cliente aporte sus datos personales, número de cuenta y una cifra media de ingresos mensuales. A partir de aquí, solo habrá que esperar; la resolución llegará en un breve espacio de tiempo.

Procesos automatizados

La concesión de préstamos rápidos sigue un procedimiento totalmente automatizado. A partir de los datos aportados, los programas informáticos son capaces de determinar si el cliente es apto o no para la concesión del crédito. En la gran mayoría de ocasiones, la respuesta es favorable y el solicitante tendrá ingresado el dinero en su cuenta en cuestión de minutos.

Si el cliente devuelve el dinero recibido dentro de los plazos establecidos, podrá optar a préstamos más altos en sucesivas ocasiones.

Sin papeleo ni necesidad de avales

Para solicitar un préstamo online no es preciso justificar los ingresos mediante nómina ni se exigen avales de ningún tipo. Esa es una de las principales ventajas de este tipo de créditos. La clave está en la rapidez y la confianza. El hecho de no tener que aportar papeles físicos agiliza totalmente los procesos y permite que la tramitación del préstamo se resuelva en pocos minutos.

Además, si el cliente está satisfecho y recibe su dinero de forma inmediata, probablemente repetirá solicitud más adelante.

Préstamos inmediatos con ASNEF

Por determinadas circunstancias, algunas personas aparecen incluidas en las temidas listas de morosos, como ASNEF o la RAI. Eso condiciona la concesión de créditos, porque el hecho de figurar en las listas presupone a priori una dificultad para hacer frente a gastos.

En las entidades de crédito rápido eso no sucede. Las personas incluidas en los ficheros de morosos pueden conseguir un crédito en las mismas condiciones que el resto de clientes. Eso sí, si la situación laboral del solicitante no garantiza la devolución de la cuotas, es mejor no solicitar el préstamo. De no cumplirse con los plazos, la situación del deudor se agravaría y no podría solicitar ningún otro crédito con su prestamista virtual.

Para aparecer en una lista de morosos no hace falta tener una gran deuda pendiente. En ocasiones, un pequeño impago reiterado puede provocar la inclusión en los ficheros y acarrear consecuencias muy negativas. Esas circunstancias son tenidas en cuenta por las entidades de préstamo rápido, por eso abren la vía de crédito sin cortapisas.

Comparadores y simuladores

Para favorecer la toma de decisiones de cara a la solicitud de un préstamo rápido, existen en internet diferentes herramientas de cálculo. Una de las más interesantes es la de los comparadores, que permiten visualizar en una misma página las cifras de diferentes empresas. De esta manera, el cliente no tiene la necesidad de ir web por web realizando cálculos.

Todas las páginas de préstamo incorporan simuladores, que ofrecen una cifra exacta sobre los intereses y los gastos que origina la operación de crédito.