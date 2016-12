El nudo intercomunicador de Huelva

La Terminal Ferroviaria de Alta Especialización en el interior del hinterland del Puerto de Huelva y situada en el área de Sevilla es un proyecto eminentemente empresarial, Adif lo adjudica al Puerto de Huelva para su construcción y explotación y en principio se cuenta ya con operadores: Concasa-Yilpor, un líder mundial, y también las navieras ARMA y OPDR operan en Huelva, pero el proceso tiene un recorrido abierto a nuevas incorporaciones.

Huelva va por el buen camino y sólo debe avanzar sin profundizar en el debate abierto. Pero para cerrarlo en firme, aclarar que se han manejado conceptos definidos de forma errónea con el único fin de tener base argumental los opositores, que han sacado de contexto conceptual tres cuestiones: "la competencia desleal para atraer clientes"; "el nudo logístico ferroviario" y han eludido reconocer las "diferencias de características esenciales" que existen entre ambos puertos, que son evidentes con ventaja para Huelva.

En un mercado globalizado y de libre empresa y la economía social de mercado, "la competencia para que sea desleal ha de ser ilegal e irracional", aplicando prácticas comerciales contrarias a los usos honestos y para ganar mercado eliminando al competidor. Es evidente que el Puerto de Huelva, en su oferta a Adif, deja clara la legalidad de las tarifas a aplicar en la explotación, que se someterán al arbitrio de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, que debe informar antes de ser publicadas y aplicarlas el explotador que, para evitar dumping, sólo puede "establecer rebajas o descuentos en las tarifas siempre que se realicen conforme a criterios objetivos y no discriminatorios entre empresas garantizando la igualdad de trato a todos los clientes". Para avanzar con seguridad jurídica debe quedar claro que no pude considerarse irracional, porque es legal, que el Puerto de Huelva aplique menores costes al aplicar principios de la economía de escala por el gran volumen que opera y por su gestión eficiente, y por ello sea el más competitivo en beneficio de las empresas usuarias, pero todas: servicios portuarios, navieras, estibadores, operadores logísticos y cargadores, y además que se apoye en el gran volumen de mercancías que opera: derivados del petróleo, minerales y producción industrial y ahora contenedores y frutas y además aprovechar sus ventajas por mayor: calado hasta 15 metros, espacio portuario de 1.700 hectáreas y mejor acceso desde el mar, más rápido, cómodo y barato. Por ello, Majarabique sólo requiere diálogo entre puertos sobre coordinación y complementación para mejorar oportunidades, ya que cualquier acuerdo que encubra o restrinja la libre competencia sería investigada y sancionada por los Servicios de Competencia.

La ventaja geoestratégica y de características del Puerto de Huelva es evidente y de ello se puede beneficiar el de Sevilla y también los dos, ya que sólo están a 85 kilómetros, que bien comunicados por carretera y ferrocarril pueden avanzar para convertirlo en el Puerto del Sur de Europa, abierto a las rutas marítimas del Atlántico en África y América y del nuevo Canal de Panamá. Para ello basta con crear sinergias en un marco de cooperación leal, legal, flexible y eficiente que desde la libertad empresarial complemente los puertos de Huelva y Sevilla, para atraer líneas marítimas con origen-destino o que hagan escala para operar con mercancías atendiendo demandas de los usuarios. Es evidente que para buques de hasta 6 metros, es el cliente el que debe optar en base a los barcos que operan en Sevilla y Huelva, pero para barcos de hasta 15 metros no existe otra opción que Huelva. Para racionalizar el tráfico por el Estrecho de Gibraltar debe estudiarse una Antena Huelva-Algeciras que podría ser marítima, por carretera o ferroviaria.

Sobre el nodo logístico Majarabique, decir que, ante todo, es un "nudo ferroviario" y su primer objetivo es facilitar las interconexiones ferroviarias de las mercancías. No añade otro valor que la eficiencia para facilitar intercambios entre trenes y para comunicar las líneas de larga distancia Sevilla-Madrid y Sevilla-Antequera, con las de corto recorrido entre Majarabique con destino a Huelva y su Puerto; Cádiz y su Puerto; y Sevilla y su Puerto, y Mérida hacia la Ruta La Plata. Lo que le añade valor a Majarabique es estar integrado en la Red Logística de Andalucía, y su capacidad de almacenar y reexpedir contenedores interconectando entre cualquier origen y destino. Se debe dotar el corredor Huelva-Sevilla para intercambios por carretera y ferrocarril apoyado en una Plataforma Logística Intermodal que debe introducir las más modernas tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de flotas, contenedores y otras mercancías para carga-descarga en el barco elegido por el cargador o su operador por llegar al destino más conveniente, por itinerario, tiempo, precio y calidad incluido la menor huella del carbono y operar en circuitos cerrado en carga.

Finalmente recordar que cada puerto tiene su hinterland, que no es exclusivo, y a veces se solapan y complementan y no tienen otro límite que la accesibilidad desde cualquier lugar con oferta. Para Huelva y Sevilla comparten no sólo la Andalucía Occidental y Extremadura-Algarve-Alentejo, su salida natural está por el Atlántico Sur. También el resto de España y Europa debemos aprovechar una posición geoestratégica que puede ser lugar de destino y tránsito de mercancías, perecederas y frutas, minerales, graneles, contenedores, gases y líquidos a este lado del Estrecho de Gibraltar, por lo que deben establecerse servicios de antenas entre Algeciras y Huelva.

Aclarar ideas, conceptos y objetivos de forma precisa mirando al futuro porque nuestro Puerto de Huelva debe ser apoyado e impulsado en primer lugar por todos los onubenses y andaluces desde la firmeza, la legitimidad, su competitividad y sus posibilidades, que son muchas.