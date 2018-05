Las novedades administrativas ya están implantadas en la ITV

El pasado lunes 21 entró en vigor la nueva directiva europea de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que pretende unificar todo el espacio de la comunidad y adaptarse así a los sistemas que integran los nuevos coches que circulan por las carreteras. Aunque hay varias novedades sobre las inspecciones, hasta el momento solamente están implantadas las que se enmarcan en el plano administrativo, según ha explicado Veiasa, la empresa que gestiona las seis estaciones de la provincia, a Huelva Información.

Entre las novedades a destacar y que ya están en vigor se encuentra la posibilidad de realizar la segunda inspección del vehículo, si la primera ha sido desfavorable, en otra estación. Desde Veiasa remarcan que no es una segunda opinión sino una segunda inspección, de modo que sobre el primer informe, en la "nueva" estación comprobarán los arreglos de los desperfectos que provocaron un resultado desfavorable en la primera inspección. Por otro lado, desde el pasado lunes se puede pasar la ITV hasta con 30 días de antelación a la fecha de caducidad sin que ésta sea diferente al año siguiente. Es decir, si la fecha de caducidad de un vehículo para pasar la ITV es el 1 de septiembre, la cita se podría pedir el 5 de agosto y en la próxima inspección ordinaria la fecha de caducidad seguiría siendo el 1 de septiembre. También se ha retocado un matiz en cuanto a la documentación a entregar previamente a la inspección. Con la nueva normativa es obligatorio acreditar que el seguro del vehículo está en vigor ya sea de manera física o mediante el teléfono móvil.

Una de las principales novedades de la nueva directiva europea es la inspección de los sistemas de anticontaminación de los vehículos a través de sus centralitas electrónicas. Con el paso del tiempo la evolución en los vehículos es patente y el cerebro electrónico cada vez lo llevan más en la centralita por lo que la pretensión europea es poder ver cosas que antes no se podían. Según explica Veiasa es que lo que se va a intentar ver es si hay algún tipo de manipulación, desconexión o código de error. Alguna anomalía que no cumpla la normativa. Aún así las pruebas de emisiones son exactamente las mismas que se han estado realizando ya que van a comprobar los mismos niveles y tipos de gases. Esta novedad entrará en vigor a partir del 10 de septiembre y solo se ejecutará en los vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6, que son los matriculado desde 2011, y los vehículos pesados Euro 6, que son los matriculados a partir de 2014. Por otro lado, para los vehículos más antiguos son y serán exactamente las mismas pruebas durante la inspección técnica, no cambia nada, a excepción del ámbito administrativo que sirve para todos los vehículos. Por tanto los usuarios no van a notar cambio alguno en el proceso de renovar la inspección anual de los vehículos.

La tarifa económica de las inspecciones no varía con la nueva normativa. Además, los vehículos que tengan que pasar la prueba de la lectura electrónica a partir del 10 de septiembre, no van a notar un cambio en la duración de la inspección puesto que "es una cosa tan simple que una vez que te conectas te aparece el fallo", señala empresa pública Veiasa, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.