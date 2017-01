Los niños entregan sus cartas a los Reyes Magos

Dicen que todos los caminos llevan a Roma pero durante la jornada de ayer todas las calles de la capital onubense conducían a la Plaza de la Constitución. Un reguero de niños y niñas acompañados de la mano de sus padres y abuelos se dirigían a la fachada del Ayuntamiento durante la tarde. Sus Majestades los Reyes Magos esperaban con los brazos abiertos en sus tronos correspondientes para recoger las cartas de todos los pequeños con las que sabrán qué dejar en cada casa esta noche. Un escenario fantástico en el que la música y la animación fueron claves para endulzar un momento tan esperado por los más pequeños que a pesar de la cantidad de niños no desesperaron por su turno para entregar su carta a los Reyes Magos.

Desde las 17:00 el centro neurálgico de Huelva presentó, de esta forma, un aspecto inmejorable cargado de sonrisas e ilusión que fue acompañado al compás de villancicos desde el comienzo del acto hasta el final. En un escenario, Melchor, Gaspar y Baltasar aguardaban la inmensa cola de niños que esperaban su turno acompañados de sus pajes reales que se ocuparon de la organización. Y es que, no todos los días uno puede conocer en persona a los Reyes Magos, de ahí la emoción, los nervios y las ganas por poder contarle todo lo que llevan imaginando durante un año. Mientras, unos cabezudos disfrazados de cocineros animaban el ambiente ataviados con delantales del lema 'Huelva Capital Gastronómica 2017', a quienes demandaron numerosas fotos durante su estancia en el centro.

Desde la Plaza de la Constitución hasta la esquina con la calle San Salvador que llegaba la cola, los niños no se separaban ni un segundo de sus cartas para entregársela a Sus Majestades. "Y tú, ¿qué le has pedido?", "¿Qué Rey quieres que te toque para darle la carta?", eran algunas de las frases que se escuchaban en los corrillos de los más pequeños antes de recibir de los pajes reales un diploma de recuerdo, que a buen seguro, guardarán para toda la vida. Los padres tampoco quisieron perderse el momento más deseado de las navidades por sus hijos. Móviles en mano enmarcaban el momento en el que la sonrisa de sus caras continuaba con la afirmación de sus cabezas mientras decían al Rey correspondiente: "me he portado bien" a la vez que explicaban todos los regalos que habían pedido.

Es difícil apreciar quién tenía más ilusión, si los propios niños, los padres o los Reyes Magos. Estos últimos explicaron a los más pequeños el protocolo de un día como el de hoy. Ver la cabalgata, dejar agua para los camellos y acostarse pronto, mientras los niños asentían con la cabeza con los nervios a flor de piel al ver que tenían unos minutos con los Reyes. Sin más, echaban las cartas en el buzón y cargados de caramelos bajaban para explicar a sus padres qué les habían dicho Sus Majestades.

Tanto Melchor, Gaspar y Baltasar ya estaban engalanados con las vestiduras que hoy portarán en la Gran Cabalgata. En pocos días el trabajo se les acumula a los tres Reyes Magos que desde el acto de coronación que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la semana pasada no han parado de llevar la alegría a todos los onubenses que en estas fechas la alegría y la ilusión inundan en cada casa particular, donde viven la Navidad de la forma más tradicional, en familia.