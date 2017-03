Más de 5.000 niños entrarán en el sistema educativo en el curso 2017/18

Algo más de 5.000 niños, es decir, los nacidos en 2014, se incorporarán en el próximo curso al sistema educativo. Son los que con 3 años se iniciarán en el segundo ciclo de Educación Infantil, que es el momento en el que comienza la etapa obligatoria de la enseñanza. De ellos, cerca del 30% habrá estado en algún momento en el primer ciclo de esta primera etapa formativa.

Precisamente ayer se inició el período en el que las familias han de tramitar el proceso de inscripción en los centros de elección. Este mes de marzo es el plazo tradicional de escolarización para los niños de 3 años, así como para todos aquellos que, ya incluidos en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, deseen cambiar de centro docente.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 nacieron en la provincia 5.180 niños, lo que supone un descenso de 80 en relación al año anterior. El sistema educativo onubense es testigo de primera mano de la evolución negativa que tiene la natalidad desde que la cruda crisis económica hizo acto de presencia hace ya cerca de una década. Hay que remontarse a 2002 para encontrar un índice de nacimientos más bajo que el de 2014. A la espera de que la Consejería de Educación presente los datos oficiales para el próximo curso, es fácil de prever que los niños no tendrán ningún problema a la hora de acceder a una plaza que les permita el acceso al segundo ciclo de Primaria.

Para el curso 2016/17, la Consejería ofertó un total de 6.350 plazas y buen porcentaje que giró en torno al 18% quedó vacante. Pese a ello, no es de esperar ningún cierre de líneas, que es lo que se temía semanas antes tanto desde los sectores de la Educación pública como de la concertada.

El proceso para el próximo curso 2017/18 arranca con las mismas características y requisitos que en años precedentes. El mapa educativo de la capital se mantendrá prácticamente inalterable después de que en marzo de 2016 se presentara una modificación que supuso la aparición de una nueva zona escolar en la capital, con lo que éstas se elevan hasta siete. Con ello se procuró poner punto final a la enorme área que abarcaba la zona 1: desde la entrada de Huelva a la altura del Campus del Carmen hasta cerca de la rotonda de los Bomberos. La nueva zona 7 supuso, además, una reconfiguración del mapa de la ciudad con el propósito de que las familias tuvieran aún más oportunidades de conseguir la primera opción señalada como centro para sus hijos. De este modo, hasta el 98% de las solicitudes consiguieron plaza en algunos de los centros elegidos por las familias. El porcentaje de quienes lograron acceder al centro marcado como primera opción fue del 94%.

El mantenimiento de las líneas educativas será por lo tanto, bien recibido por todo el sector educativo. Se prevé que por lo tanto, la cifra rebase las 250 unidades también para este curso 2017/18. Ha sido por ejemplo una de las reivindicaciones procedentes de los colegios concertados, que temían que el descenso de la natalidad se viera correspondido con una bajada en la oferta de estos centros pero no será así. Todo queda igual a excepción de las Carmelitas de La Palma del Condado, que tienen un proceso judicial sobre la eliminación de una línea. Lo que sí ha provocado el descenso de la natalidad es que la presión de demanda en los colegios del centro se ha aliviado.

Tampoco se tocará la oferta pública. De hecho, en lo que respecta a la capital, el descenso de niños es solo de 20 en relación a marzo de 2016 lo que, en términos cuantitativos, tampoco podría ser usado como argumento para cerrar alguna unidad.

Las principales novedades del proceso de escolarización son los cambios que la Consejería de Educación ha introducido en el decreto correspondiente para, según ya explicó el Ejecutivo autonómico, adaptarse a las directrices de la Lomce. Uno de estos cambios es que ahora el departamento que dirige Adelaida de la Calle ha acordado que "en caso de ausencia de vacantes en los centros públicos y concertados se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por unidad escolar, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la familia en el periodo de escolarización extraordinaria".

Otra de las novedades que conlleva la Lomce hace referencia a la capacidad de elección de centro. Así, según consta en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), cuando un alumno de un colegio, sea tanto público como concertado, pida una plaza en "otro centro sostenido con fondos públicos se entenderá manifestada la voluntad familiar y, en consecuencia, salvo que no resultarse admitido en alguno de los centros solicitados, perderá el derecho".

A estas dos nuevas medidas, la Junta de Andalucía incluye otra que se centra en la figura del director, que será "la persona que decidirá sobre la admisión del alumnado", mientras que hasta la fecha era una competencia del consejo escolar. Otro de los aspectos que se han modificado es la desaparición de las listas de espera en los colegios, una medida en la que muchas familias depositaban sus esperanzas cuando no conseguían plaza en el primer centro elegido. Ahora Educación establece que las vacantes que haya tras la certificación del total de matriculados se podrán ofertar "al alumnado que resultó no admitido en el centro solicitado como prioritario, siguiendo el orden de administración establecido", pero del que no se indica cuál es.