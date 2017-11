"Los niños no se dieron cuenta de que su madre estaba muerta"

El pasado 23 de septiembre su exmujer fue encontrada muerta en una casa de La Zarza junto a su nueva pareja. Sus hijos convivieron con los cadáveres durante cinco días. Él reclama ahora la tutela del mayor, que no es su hijo biológico pero al que quiere como tal.

-¿Cómo están los niños?

-Bien, integrados en sus colegios, en los que estaban antes de que su madre se los llevara a La Zarza.

-¿Qué edades tienen?

-El mayor está en el instituto y tiene 15 años. El segundo tiene 9. El tercero, 8. Y el pequeño, cinco. Los tres últimos son míos biológicos. El mayor no tiene padre conocido.

-Empecemos por el principio. ¿Cómo conoció a la madre de los menores?

-Yo trabajaba en la barriada del Carmen de Huelva y la conocí a través de la novia de un chaval en 2007. Todo fue bien al principio. Se empezó a torcer en 2012.

"Cuando llegamos a casa los duché y tiré la ropa. Ellos estaban muy delgados. Ahora están poniendo kilos"

-¿En qué sentido?

-Empezó a haber dejadez en la casa de Huelva. Entraba el mismo dinero de antes pero ya no se pagaba el alquiler ni se llegaba a fin de mes. Yo aguantaba por los niños.

-¿Pero usted sospechaba que ella podía tener algún problema?

-Me decía que se lo gastaba en la ropa, en la comida... pero después por terceras personas me decían que no era así. Cuando yo llegaba de viaje, porque pasaba tiempo fuera trabajando, era el que lo ponía todo en marcha.

-¿En qué momento se separan?

-A finales de 2013 me fui a Tharsis a vender cupones. Ella se quedaba en Huelva para que los niños fueran al colegio. Y estando yo en el pueblo conoció ella a una persona y, para hacerme la vida imposible, me denunció por malos tratos.

-¿Por qué lo denunció exactamente?

-Dijo que yo la había cogido del cuello y que los niños se habían echado encima de mí. Totalmente mentira. Fue un calvario. Antes de denunciarme ya me dijo que lo haría. Todo porque yo le dije que, si seguía con su amante, que se marchara a vivir con él, que yo me quedaba en mi casa con mis niños. Que hiciera su vida con el otro. Y ella decía que no. La Guardia Civil y el juez la creyeron. A mí no me dejaron ni hablar.

-¿Llegaron a condenarlo?

-A ocho meses de prisión, pero me conformé con los hechos y me rebajaron la pena a 42 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

-¿Qué ocurrió después?

-Me impusieron una orden de alejamiento y no podía acercarme a ella. Tenía que mandar siempre a alguien para me trajera a mis hijos.

"Ni el Defensor ni el alcalde de Huelva ni la Junta se han reunido conmigo y ya ha pasado mes y medio"

-Cuando los críos volvían con usted, ¿estaban bien cuidados?

-No (rotundo). No. Los zapatos rotos, la ropa también, oliendo muy mal. Era una dejadez. Los vecinos y una amiga de ella también me dicen cómo viven los niños, mal.

-¿Llegó a denunciar esta situación?

-Sí. En 2016 interpuse en los juzgados dos denuncias yo y otra mi madre. Y en Asuntos Sociales también. Además, ya entonces no me dejaba ver a los niños. A las denuncias añadí una modificación de medidas para quedarme con la guarda y custodia de los niños.

-¿Cuándo se lleva ella a sus hijos a La Zarza?

-El 7 de septiembre de este año. Yo ya llevaba un año que nada más que los veía en el colegio. Me dijo que su abogado le había dicho que no me dejara a los niños.

-¿Sabía en qué circunstancias estaban viviendo allí?

-Yo había estado hace muchos años con el padre de ella, mi suegro entonces, y sabía cómo estaba esa casa. Y también por una amiga de ella que me lo decía. Así que en septiembre volví a denunciar la situación. La casa no estaba en condiciones para vivir: el techo lo tenía muy malamente, casi caído. La casa estaba muy vacía, con humedad. Con cuatro sillas y dos muebles. Ellos me cuentan y...

-¿Qué le dicen?

-Que han pasado frío, lo han pasado mal viviendo allí. Me decían que la madre ponía los colchones unos encima de otros para que estuvieran los cuatro y la madre y el novio se quedaban despiertos por las ratas que había, para que no se acercaran a los niños.

-¿Los pequeños se dieron cuenta en esos cinco días de que su madre y su pareja sentimental habían fallecido?

-No. Tengo entendido que vino un vecino, entró y les dijo que la madre estaba fría. Los niños no se dieron cuenta de que estaban muertos. El único que entró en la habitación fue el mayor el lunes 18 para coger las llaves para poder llevarse a los hermanos al colegio y él irse al instituto. Creyó que estaban dormidos. Los niños hicieron su vida normal hasta que el sábado entró el vecino. Piensan que su madre falleció el mismo día que se descubrieron los cuerpos.

-¿Cómo es posible que no se percataran?

-Ella se metía en la habitación con el novio. Era habitual. Lo habían vivido muchas veces.

-Una vez que se produce el suceso, ¿qué ocurre con sus hijos?

-Me los entregan a mí ese mismo sábado. Me dice la Guardia Civil que había fallecido la madre y que si podía ir a por ellos a La Zarza. Llegué allí y me preguntó que si al mayor también me lo iba a llevar o que si lo trasladaban a un centro de acogida. Dije que no, que el niño se venía conmigo.

-¿Cómo estaban ellos?

-Te puedo decir que cuando llegamos a casa los duché y tiré la ropa. Lo tiré todo. Ellos estaban muy delgados. Ahora están poniendo kilos. Están encantados.

-El Defensor del Menor abrió una investigación de oficio sobre estos hechos. ¿Tiene alguna noticia?

-Pues no sé nada. Ni siquiera se ha reunido conmigo hasta el momento, como dijo en los medios. El alcalde de Huelva también iba a contactar conmigo por si necesitaba algún tipo de ayuda y un cargo de la Junta que no recuerdo quería entrevistarse conmigo. Pero, a fecha de hoy, nadie me ha llamado. Y ha pasado un mes y medio.

-¿Los niños están traumatizados por el fallecimiento de su madre?

-Para lo que han vivido... Ellos cuentan cosas que... No se sentían queridos. No sienten la pérdida como cualquiera sentiría la muerte de una madre. Han pasado mucho. Comparan mucho cómo viven ahora y cómo vivían antes.

-Ha reclamado la tutela del mayor.

-Sí. No es mi hijo biológico y la Junta lo ha declarado en situación de desamparo y es la que tiene la tutela del niño. Yo sí tengo la guarda. Está preparada la demanda para pedir la tutela, que se va a presentar en breve.

-Para usted es un hijo más.

-Por supuesto. Lo cogí cuando tenía cinco añitos. Soy su figura paterna. Espero que todo se solucione pronto. El niño no se quiere ir ni de mi lado ni del de sus hermanos.