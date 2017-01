"Hay una mano negra que frena la inversión pública en Huelva"

Llega a la entrevista con las secuelas de esa gripe que se ha colado con fuerza en Huelva. Puntual y con argumentos que son difíciles de rebatir porque se sustentan sobre datos reales. Hace sólo una semana que fue nombrado portavoz de la Agrupación de Interés por las Infraestructuras para propiciar ese consenso tan necesario en la provincia para que la "saque del pozo" en el que se encuentra por la falta de comunicaciones que la mantiene "aislada". No se anda con rodeos a la hora de analizar la realidad, que conoce muy de cerca gracias, entre otras cosas, a su presidencia en el Consejo Económico y Social (CES) de Huelva. Tiene claro que la única fórmula para que Huelva no se quede en el furgón de cola pasa por recuperar "la inversión perdida" y recibir "lo mismo" que llega a los demás.

-Hace unos días el delegado del Gobierno en Andalucía hacía referencia a inversiones en la región y Huelva no aparecía por ningún lado.

-No se nombra a Huelva en las previsiones y me temo que el PP no va a incorporar o no quiere incorporar ninguna partida presupuestaria para el AVE Sevilla-Huelva. Se incorporaron 70 millones el año pasado (30 en Huelva) para iniciar la construcción y lo lógico sería que se invirtieran esos 70 millones de 2016 y 125 para 2017. Sin eso, no hay nada y eso estrangula a Huelva; en el tema turístico, en el tema de conexiones con el Puerto y a todas nuestras empresas.

-Usted ha cifrado el déficit de la provincia en infraestructura ferroviaria en 800 millones. ¿Sigue en aumento?

-De todas las provincias de España, Huelva ha decrecido un 45% el stock de capital invertido en ferrocarril desde la democracia y la media española ha crecido un 360%. Aquí nos hemos quedado en menos de la mitad y en la media nacional han crecido hasta tres veces y cerca de cuatro veces. Todas las provincias ha crecido, menos Huelva.

-¿Qué pasa para que Huelva siempre esté a la cola, para que parezca la hermana pobre?

-(Silencio.) Hay una mano negra que frena la inversión. Si Huelva tuviera más conexiones, sería más competitiva, al igual que nuestros hoteles y nuestro Puerto o nuestras empresas. No me cabe la menor duda. La provincia que más crecimiento ha tenido en tráfico ferroviario es Málaga, que hace una década tuvo una lluvia de inversiones públicas brutal que permitió la llegada del AVE, las autovías, duplicó la capacidad del aeropuerto. Gracias las inversiones públicas, Málaga se está convirtiendo en la capital económica de Andalucía. A Sevilla le llegó su hora antes, con la Expo del 92. Otras provincias crecen también, como Córdoba, que es un nudo logístico gracias al transporte ferroviario. Aquí no despegamos y no lo hacemos por falta de iniciativa privada, ni por falta de capital humano. No despegamos por falta de inversión pública y eso es triste. Da la sensación de que se nos condena y se nos margina a ser pobres, los pobres de Andalucía.

-¿Ambas administraciones?

-Ambas administraciones.

-Esa mano negra, ¿tiene nombre?

-Hablo de grupos empresariales que tienen grandes conexiones políticas en determinadas áreas. Hay una foto que ha salido en prensa esta semana que es muy significativa, en la que salen el delegado del Gobierno en Andalucía, la ministra de Huelva, el empresario que es presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente del puerto de Sevilla, que hace un mes lanzó un grito diciendo: "Hay que echar a Huelva de aquí". Hablo de ese tipo de lobby, o en el caso turístico, un núcleo de Málaga que puede estar impidiendo el desarrollo de Huelva. ¿Qué pasa aquí?, que no tenemos lobbies, somos muy débiles y cuando se plantea la posibilidad de remar a una hay mucha gente que cree que no merece la pena.

-¿Se refiere a que se le está quitando a Huelva lo que es suyo por intereses políticos?

-Cuando hay lobbies empresariales que consiguen que se inviertan 160 millones para realizar una esclusa, lo que hipoteca al puerto de Sevilla para los restos; se lucha por un dragado para que entren barcos de grandes dimensiones para tratar de convertir al puerto de Sevilla en un puerto de mar cuando es uno fluvial, es una aberración porque se utiliza la presión política y la fuerza para intentar transformar la realidad en perjuicio del resto, porque esa inversión pública es una inversión casi perdida que podría haber ido a otras infraestructuras y eso no puede ser.

-¿Está pensando en Majarabique?

-Si el proyecto de negocio del Puerto se ejecuta sin que lo limiten, en poco tiempo Huelva será un referente fundamental en el tráfico de contenedores en la UE. Pero si se limitan nuestras ventajas para favorecer a otros puertos menos eficientes, Andalucía perderá esa oportunidad en beneficio de puertos como el de Valencia, Sines o Lisboa.

-¿Se le dejará a Huelva su sitio?

-Bueno, ese es el actual debate. Aunque viendo las declaraciones de algunos políticos parece que la presión de algunos es muy fuerte. Pero insisto, no podemos perder esta oportunidad.

-¿Otra vez hay mano negra?

-Sí y me remito a la misma foto... Espero que al final impere la cordura y se hagan las cosas en beneficio de Andalucía. Y de Huelva, que en este caso es lo mismo.

-Antes se refería a la falta de inversión por parte de ambas administraciones, pero las competencias no son las mismas.

-El déficit del Gobierno central con Huelva es de unos 460 millones de euros y con la Junta hay un saldo favorable con la provincia de Huelva; eso significa que se ha invertido por encima de la media andaluza, pero no es comparable porque las grandes infraestructuras dependen del Gobierno central y la Junta se dedica a pequeñas infraestructuras. La Junta ha licitado en el último año 12 millones que no se notan porque son reparaciones menores, son parches. El Gobierno central entretanto ha sacado una licitación de 10 millones para reparar carreteras y el resto corresponde a la Autoridad Portuaria.

-Que aunque es Gobierno central se financia con sus beneficios.

-Efectivamente, no con mis impuestos. Y yo quiero que de mis impuestos se invierta la misma proporción que se invierte en otras provincias. El Gobierno recauda en Huelva alrededor de 1.500 millones al año, la Junta 82 millones, y el Ayuntamiento y entidades locales alrededor de cien. ¿Quién tiene capacidad para invertir? El Gobierno central, que además es el que tiene competencias para acometer las grandes infraestructuras.

-¿Cree posible que todas las administraciones remen en el mismo sentido por el bien de la provincia?

-El acuerdo es imposible mientras tengamos en Huelva lo que tenemos.

-¿Qué tenemos?

-El "y tú más". Con la portavocía de la agrupación rápidamente salió el PP a decir que había manipulación. Y hombre, hay 135 entidades, con presencia de toda la sociedad, de empresarios, de la UHU, ayuntamientos, partidos... ¿Qué pasa? Que en lugar de reivindicar infraestructuras necesarias para la provincia lo que hacen es no pelearse con sus superiores e intentar vender lo invendible. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, de remar todos a una para que esta provincia salga de donde está. Estamos en una desventaja brutal con el resto. Pero el juego político en Huelva está pervertido porque se intenta sacar más rendimiento electoral a base de criticar al adversario.

-Y para eso está la Agrupación de Interés por las Infraestructuras.

-La agrupación surge por una mesa que había en el Puerto para priorizar las inversiones y ahí estamos.

-¿Aspira a que todas las fuerzas políticas estén en la Agrupación?

- Es mi compromiso.

-Se priorizan tres infraestructuras: la Alta Velocidad, el desdoble de la N-435 y la mejora de la Huelva-Zafra.

-Las tres porque son las que tienen mayor impacto en la economía de la provincia hoy por hoy. Aunque hay tal vacío de inversiones que es muy difícil hacer una lista.

-¿Y el aeropuerto?

-El Gobierno central debería estar volcado. El proyecto es privado y puede beneficiar a la exportación de frutos rojos y al turismo. Hay 30.000 plazas hoteleras en la provincia, con una calidad que puede ser de las mayores de España. Pero actualmente sólo hay dos hoteles abiertos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho llegar a destino. Se pierden siete horas en llegar y eso no puede ser. Desde la agrupación aún no se ha planteado, pero seguro que se apoya. Personalmente, no entiendo qué es lo que pasa. El juego político se ha pervertido, insisto, y algunos representantes deberían callarse porque yo con mis impuestos estoy pagando el resto de aeropuertos que no están aquí y que compiten con nosotros y encima todos son deficitarios, y aquí le exigimos y exigimos a una entidad privada...

-¿Y la carretera Huelva-Cádiz?

-Hay tecnología para conectar Huelva y Cádiz y no afectar al parque [Doñana], sobre todo cuando hay un partido que apoya el proyecto gasístico en la zona o cuando se ha apoyado el dragado del Guadalquivir. Vale, la hacemos por el trazado Norte, que es el aprobado, pero hace falta un puente y ¿por qué no se hace? Porque quizá puede perjudicar el tráfico con el puerto de Sevilla... Todas las poblaciones del entorno crecerían con ello... Aquí no hay centro de distribución de nada porque no hay conexiones. Estamos aislados y ganar en conectividad es meterte en un nodo. Si no la hacemos, seguiremos aislados.

-Y eso repercute en la rentabilidad de las empresas.

-Sí. Y esa merma de rentabilidad provoca que no salgan nuevas inversiones y que se marchen inversores y eso provoca paro. ¿Gracias a qué? A que tenemos una sector público que nos margina.

-¿Hay algún sector que lo padezca especialmente?

-Se perjudica a todos. Hasta ahora el déficit lo hemos compensado con imaginación, pero ya la losa no se puede soportar. El problema del empleo en Huelva podría resolverse con el desarrollo turístico, pero eso se consigue con una inversión ferroviaria. No se puede tener un tren a Sevilla que tarde un hora y media y además que sólo haya tres al día. Sin infraestructuras estamos estrangulados por mucha Capitalidad o 525 Aniversario que haya.

-El panorama es desolador...

-Tu puedes ser muy eficiente, trabajar con costes más reducidos pero hay una factura, la del transporte, que no se puede soportar. La Administración ha invertido en el resto del país y no lo ha hecho en Huelva y eso es muy duro decirlo. Eso responde a políticas concretas y no de un color concreto. Todas.

-¿Algún día se dejará de hablar de las potencialidades de Huelva para hablar de realidades?

-(Sonríe). Aquí se monta un conflicto y nadie sale a defender lo que es justo. En otros sitios sale todo el mundo... Esto nos diferencia de otras sociedades y eso se corrige con la formación, imprescindible para discriminar lo que es bueno y malo desde el punto de vista de la gestión política. Al fin, vamos cambiando.