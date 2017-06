"No hay ninguna mano negra. Sólo más o menos voluntad por parte de los políticos"

-el lunes pasado venía a Huelva el ministro de Fomento a anunciar obras para Huelva en un año de unos PGE algo escasos...

-Es un refuerzo. Nosotros podemos poner nombre y apellidos a obras que se están realizando o se han realizado en los últimos cinco años. Yo reto diariamente a Ignacio Caraballo para que diga una sola obra de infraestructura en no cinco, sino en 14 años desde la Junta. No puede y por eso no atiende a mi reto. Nosotros tenemos que agradecer eternamente el trabajo a una mujer que es la voz de Huelva en el consejo de Ministros, que se hace eco diariamente de las demandas de Huelva en el Gobierno de España. Todo lo bueno que le pasa a Huelva tiene un nombre y un apellido: Fátima Báñez.

-¿Pero se echan en falta grandes partida, como una asignación mayor para el AVE?

-El PP a pesar de los momentos complicados económicamente ha cumplido con Huelva. A todos nos gustaría tener más dinero, pero las circunstancias son las que son. Todos los grandes proyectos están incluidos.

-El PSOE les ha recordado que tienen una segunda oportunidad con el debate en el Senado.

-Yo me río sanamente de las manifestaciones del PSOE. ¿Por qué no hicieron tanto durante el gobierno socialista? Tuvo que venir Aznar a construir la autovía de Huelva a Ayamonte y han tenido 8 años para construir el ave, la estación, la presa de Alcolea, la variante Beas-Trigueros y muchas cosas que no hicieron y ahora critican. Es fácil criticar desde la oposición, hay que hacer desde el Gobierno

-¿Cree que hay una mano negra que frena el desarrollo de Huelva?

-No, para nada. Hay más o menos voluntad por parte de los responsables políticos. Pocas provincias hay como la nuestra, pero sí es cierto que hay administraciones que no ha apostado.