La naviera Cosco estudia invertir y "hacer negocios" con el Puerto

La presencia de una delegación de la Autoridad Portuaria de Huelva en la feria Transport Logistic de Shanghái comienza a plasmarse en resultados concretos. Durante el día de ayer y fruto de los contactos que se llevaron a cabo en el país asiático, una delegación de la embajada china en España, encabezada por su consejero Económico y Comercial, Wang Yinggi, y el director general de Cosco Shipping Spain, uno de los mayores grupos navieros del mundo, se interesaron en conocer de primera mano la oferta de servicios e infraestructuras del Puerto de Huelva. Según reconoció el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, los representantes chinos "estudian la posibilidad de invertir y hacer negocios". No obstante, quisieron matizar que no se trata de una operación a corto plazo, por lo que no es previsible que se vea, al menos de inmediato, alguno del millar de barcos que conforman su flota en todo el mundo.

Durante el encuentro, solicitado por esta delegación hace algunas semanas y en la que también han estado presentes el director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, junto con técnicos de la entidad, el director general en España de Cosco Shipping Lines, Huang Cunxun, junto con la delegación de la Embajada China, tuvieron oportunidad de recorrer las instalaciones del puerto más extenso del España, así como conocer sus infraestructuras y proyectos de futuro. Ramos agradeció el interés que mostró la delegación de China por visitar el puerto onubense y destacó "la importancia de posicionar al Puerto de Huelva como una alternativa para su utilización por empresas chinas en sus estrategias logísticas en el Suroeste Europeo, África Occidental y Sudamérica".

En el transcurso de la jornada, los representantes chinos pudo conocer las ventajas competitivas y estratégicas que ofrece el Puerto de Huelva como son su terminal intermodal, por su excelente conectividad terrestre hacia la Península Ibérica y toda Europa o su posición marítima, que le configura como el puerto continental europeo de gran capacidad más cercano a los principales puertos atlánticos de África. En cuanto a su conectividad marítima, se quiso poner en valor su terminal de contenedores, en fase de ampliación (fueron adjudicadas recientemente), en la que se han mostrado especialmente interesados, además de la terminal de carga rodada y la terminal ferroviaria.