La naranja se agria

Repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. En la antigua escuela, impugnar la solución dada al argumento. Y como tercera acepción, apretar o urgir la pronta ejecución de algo. Son los significados de la Real Academia de la Lengua Española para la entrada instar, que ayer se convirtió en el centro de la atención en la maraña de la crisis, más bien ruptura, de Ciudadanos en Huelva. El portavoz provincial, Julio Díaz, se agarró al término para explicar que es el grupo municipal el que tiene toda la potestad y autonomía para actuar y llevar a cabo (o no) "con normalidad" el cambio de portavoz que el lunes anunciaba la Ejecutiva nacional del partido que preside Albert Rivera porque la dirección del partido "insta", repitió una y otra vez. Pero la comunicación oficial del partido a los tres concejales que conforman el grupo naranja no dice lo mismo. En un correo electrónico que llegó poco después de las diez de la noche del mismo lunes a los interesados y al que ha tenido acceso Huelva Información, se comunica la decisión de "instar" al grupo a que proceda al nombramiento de María Martín como portavoz de la agrupación. Se hace en poco más de cuatro líneas de texto, para rápidamente explicar (en otras dos líneas) que se comunica la decisión para que el propio grupo "lo haga efectivo" en el Ayuntamiento de Huelva "sin mayor dilación a la recepción de este comunicado". Y poco más. La escueta circular (que no se extiende más allá de trece líneas) concluye con la argumentación de una directriz de partido que está fijada por "los órganos competentes", que se enmarca "dentro de la normalidad" política de la organización interna de los grupos institucionales de C's.

Esa "normalidad" llega después de que desde la Secretaría de Acción Institucional del partido se reconozca de nuevo que han sido los "órganos competentes" de su agrupación los que, tras recabar la "oportuna información" y teniendo en cuenta la opinión de la "estructura organizativa territorial del partido", han considerado necesario "instar el cambio para seguir trabajando en la línea de la confianza otorgada por la ciudadanía" en las pasadas municipales de 2015.

Todo ello, tal y como ya avanzó ayer Huelva Información llevará al hasta ahora portavoz, Enrique Figueroa, y al presidente del grupo municipal y también concejal, Ruperto Gallardo, a dejar (salvo imprevisto de última hora) las siglas que ahora defienden. Y eso a pesar de que en la notificación del partido se concluye: "Tanto Enrique Figueroa como Ruperto Gallardo, como la nueva portavoz, María Martín, seguirán conformando el grupo municipal de Ciudadanos Huelva y trabajando desde el mismo por Huelva, como hasta ahora".

La representación naranja en la capital ya era ácida desde el verano y ahora muestra señales evidentes de que se agria. Los dos concejales afectados por la decisión tomada en Madrid prefirieron no hacer declaraciones ni valoraciones sobre el cambio, porque ayer estaban "centrados en el Pleno" que hoy se celebra. Pero una vez se celebre, todo apunta a la ruptura definitiva del partido. Porque lo lógico es pensar que Gallardo y Figueroa pasarían a ser concejales no adscritos, mientras que Martín, al quedarse sola en C's, estaría obligada a formar parte del grupo mixto y compartir asignación con los dos concejales que ahora lo forman (Rafael Gavilán -por Mesa de la Ría- y Jesús Amador -por Participa Huelva-).

El partido no se pronunció ayer porque se da por hecho que es una decisión personal. Tampoco Díaz quiso entrar a valorar posibles efectos ni consecuencias ni tampoco hablar del cambio de paso que llega tres meses después de que también la dirección avalase la solicitud de permuta de la portavocía (en aquélla ocasión en sentido contrario) de María Martín. Fue una petición de los otros dos concejales de C's, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa. Ese cambio entonces se justificó desde el partido por "motivos profesionales" y llevó a Martín a interponer una denuncia porque entendía que los motivos reales tenían que ver con su situación personal (estaba embarazada).

Ella fue precisamente la única que quiso valorar la decisión de su partido. "Estoy muy contenta, muy satisfecha" porque cree que la resolución "hace justicia". Una vez que se le restituya en el cargo (ella asegura que será de forma "inmediata") se abre una nueva etapa en la que toca "seguir trabajando como hasta ahora, por todos los onubenses".