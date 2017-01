Un museo en la antigua estación

Mientras avanza la construcción de la estación del Matadero hay que ir pensando en el futuro que se le debe dar a la que quedará sin uso, la estación Huelva Término.

La estación de Sevilla o de Renfe, como todos la conocen, abrió a la ciudad al futuro en el último tercio del siglo XIX. Ahora se espera que la nueva cumpla el mismo cometido en el siglo XXI. Aunque eso de estación del Ave como todos le dicen, pues nada de nada, porque aquí de momento las únicas aves que llegarán serán las de Marismas del Odiel y las gaviotas del Puerto. Hay que dejar que avance y esperar al menos que su puesta en marcha sea un compromiso de mejorar la linea férrea Huelva-Sevilla.

Lo que hay que ir pensando es en la petición que debe hacer la ciudad a través de su Ayuntamiento para recuperar la antigua estación. Los políticos metidos en el día a día no deben olvidar el futuro, ni permitir dejar pasar oportunidades que redunden en beneficio de la ciudad.

En los últimos casos de patrimonio es palpable que se llegó tarde. De ejemplo está la vieja Prisión, sabemos que se le mandan cartas al Ministerio que no reciben respuestas. Mientras, ofrece un estado deplorable que hace aventurar que poco o nada se podrá hacer para garantizar su futuro.

Eso en lo que se refiere a la Administración del Estado; pero, igualmente, tenemos el caso del Mercado de Santa Fe, que a pesar de su aparente robustez y que no está invadido por okupas que lo destrocen, el Ayuntamiento gobernado por dos corporaciones distintas no ha conseguido aún su restauración.

A pesar de este panorama se debe mirar al edificio de la estación de Sevilla. Hay que hacerlo ahora, no dilatar la situación ni un minuto para que pase a formar parte del patrimonio de la ciudad. El día que se inaugure la nueva estación se debería hacer al mismo tiempo acto de entrega de la que queda cerrada al Ayuntamiento de Huelva. Ahora en Madrid las cosas deben ser más fáciles.

Es el momento de hacer valer el deseo tantas veces manifestado por la ciudad y recogido por el propio Ayuntamiento de recuperar el edificio, cuya gestión ya iniciara hace algún tiempo sin resolución definitiva. Lo que no puede quedar es en la firma de un protocolo y el cierre de sus puertas. Todos sabemos que aquí luego los edificios sin uso se deterioran hasta declararlos en ruinas. Así, cuando pasan dos décadas y se consigue intervenir, el resultado es que al edificio no lo conoce ni el arquitecto que lo parió.

En estos tiempos que corren de carestía por la crisis económica, de todos es sabido que una actuación de estas características no tiene la urgencia que otras. Por eso, si el edificio está en uso, habría que pensar cómo reutilizar las instalaciones existentes con el menor desembolso posible. Adaptarse a lo que hay con un mínimo de dignidad, alejándose de los lujos y excesos de hasta no hace mucho. Que miren a dónde nos llevaron.

No se debe permitir, bajo ningún concepto, que el edificio de la estación acabe convertido en una zona shopping con bares y tiendas; para eso ya tenemos otros espacios. No olviden que la estación es del Estado y el Estado, como Hacienda, somos todos.

Ideas para darle uso al edificio de la estación pueden existir muchas. Esta es una ciudad escasa de museos y centros culturales. Proponemos algunas ideas: trasladar hasta aquí el Museo de Bellas Artes desde la Alameda Sundheim y liberar aquél para ubicar todo el material arqueológico; se dejaría la opción del Banco de España para el gran centro cultural que la ciudad necesita. Al igual, si el del Banco de España no acoge el Centro de la Cultura Iberoamericana, que es lo que nos identifica y nos pone en el mundo, este también podría ser un buen lugar. Hay quien piensa en un Museo de la ciudad, ahora que tenemos los cuadernos de José Caballero. Y, por qué no, una sala vinculada al futuro Museo José Caballero. Ideas, como ven, no faltan, ocurre que para que esto sea verdad algún día, y nosotros lo veamos, hay que empezar a trabajar ya, pero ya, ya…

No vuelvan a marear con la estratagema de políticos dando vueltas y tirándose dardos. Aburren... El patrimonio de Huelva necesita una respuesta adulta y seria; en este caso, además, rápida.