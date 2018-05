Del muro de la rENFE al del ENSANCHE SUR

La nueva estación de Las Metas lleva consigo no solo la esperanza de que las comunicaciones ferroviarias mejoren en Huelva (otra cosa es el AVE) sino la expansión de la ciudad más allá de los muros de la Renfe. El miedo en esta ciudad es que todo se pueda eternizar y ocurra aquí lo mismo que con la valla del Puerto, que siempre fue un límite para la ciudad, impuesto en parte por la actividad industrial.

Es el momento de empezar a ilusionarse con las posibilidades de que tras el derribo del muro se pueda concretar el parque del ferrocarril. La primera preocupación es la propia estación, porque junto a ella está el mal ejemplo de la desidia. Décadas lleva abandonado el edificio del colegio de los Ferroviarios, hoy convertida en una casa ocupa. En nuestra edición de ayer Elena Llompart daba a conocer el proyecto que el equipo del gobierno municipal socialista llevará al pleno que hará posible que el antiguo colegio albergue viviendas colaborativas para mayores.

Tras el cierre de la estación, Adif procedió a desmontar las vías del tren que quedaron sin utilidad. En la avenida Miss Whitney se está tirando estos días el muro y su caída abre la perspectiva del futuro, reclamando una actuación que recupere esta zona para integrarla a la ciudad. En la avenida de Italia no se sabe cuándo comenzará el derribo. El muro no tiene ya la utilidad de proteger la zona de vías. Sin embargo, de no contar con un programa de actuación, llegado el momento en el que desaparezcan las instalaciones que quedan, se dará paso a una zona que nada aportará al centro de la ciudad. Aquello está todo baldío, es un espacio deprimido, recogedero de basuras.

En este momento de desmantelar toda la infraestructura férrea, hay que volver a reclamar la atención sobre el antiguo depósito del agua para las antiguas máquinas locomotoras que empezaron a prestar servicio con la estación en 1880. Realizado en los talleres de la todopoderosa Compañía Río Tinto, es una pieza única de aquellos trabajos de hierro, donde no hay soldadura alguna, todo son remaches y ni una gota de agua perdida. En la actualidad se ha convertido en hito en la avenida de Italia. El Ayuntamiento de Huelva, a iniciativa del concejal no adscrito Ruperto Gallardo, acordó en el pleno del pasado 2 de abril su restauración como una pieza importante en el patrimonio industrial, tan de moda ahora y que en esta misma semana volvía a promocionarlo la Junta de Andalucía, con la reedición de la guía del Turismo Industrial de la provincia.