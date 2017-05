"Mi mujer estaba embarazada y creí que no llegaría a conocer a mi hijo"

El caso de Antonio Gómez Kuki llama especialmente la atención por su crudeza. Y es que este vecino de Isla Cristina ya ha superado dos cánceres y, cuando se le diagnosticó el primero, su mujer estaba embarazada de cinco meses: "Creí que no llegaría a conocer a mi hijo", asegura.

Gómez comenzó su calvario en 2013, superando la enfermedad a los dos años y medio con la mala suerte de que al poco tiempo le fue diagnosticado otro, esta vez en la médula. Tras un año a base de transfusiones de todo tipo, "un día me dijeron que la única solución pasaba por un trasplante de médula ósea". Afirma que tras descartarse la posibilidad del autotransplante, la siguiente opción pasaba por que alguno de sus hermanos fuese compatible con él, y "afortunadamente así fue", asevera. El pasado mes de noviembre fue trasplantado y "de momento va todo perfecto, tanto para mí como para mi hermano, al que sólo le tuvieron que extraer células madre" asegura.

Para Antonio Gómez "es muy duro, durísimo, porque todos los días piensas que te vas a morir". Además, en el hospital "ves cosas horrorosas, sobre todo cuando hay niños afectados". Pero lo que realmente le ha llevado a emprender esta lucha es el hecho de que antes de ser diagnosticado de cáncer "no era donante de nada porque me daba miedo que me pincharan". "Ahora me avergüenzo de ello -confiesa- porque mi vida ha dependido de la solidaridad de los donantes, y por eso me empeño en pedir que se done".

Sin embargo, este isleño casado y padre de un hijo, también saca algo positivo de todo esto. Según sus palabras, el trance "te hace muy fuerte y te hacer apreciar cosas que antes no apreciabas, como por ejemplo algo aparentemente tan insignificante como dar un paseo por la playa". Además, concluye, "ahora relativizo los problemas, ya que yo antes me preocupaba mucho por los temas económicas y laborales, como todos los españoles, y ahora me conformo con acostarme cada noche sabiendo que estoy bien y que también lo están mi mujer, mi hijo y el resto de la familia; y con poder disfrutar de lo bueno de esta tierra".