El movimiento feminista pide 120 millones en los PGE para la violencia de género

Después de que el pasado 31 de mayo se reunieran los movimientos y plataformas feministas para pedir en los 8.000 municipios un Pacto de Estado contra de la violencia de género, en el día de ayer se celebró una convocatoria en todos los ayuntamientos, también en el de Huelva, donde se dieron cita representantes de diversas organizaciones para reclamar 120 millones en los PGE.

Según explicó Carmen Arenas, del área de Mujer de CCOO, son 31 millones lo que los Presupuestos Generales del Estado destinan a combatir esta lacra. Sin embargo, "reclamamos 120 porque no sólo vale decir que tenemos un Pacto de Estado, ya que si éste no se acompaña de los recursos necesarios no sirve".

Organizaciones feministas, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones de mujeres y mareas violetas se concentraron ayer a las puertas del Ayuntamiento para darle voz a esta demanda. Posteriormente se llevó a cabo un encierro en la casa consistorial y se leyó un manifiesto.