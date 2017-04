"El movimiento por una Sanidad digna es imparable porque la gente está informada"

Surgió el año pasado como líder de un movimiento ciudadano que su opuso a la fusión de dos hospitales en Granada por considerar que suponía un deterioro en la asistencia sanitaria. El domingo estará en la cuarta manifestación que realizará la Plataforma Huelva, por una sanidad digna.

-¿Cuánta gente vendrá a Huelva desde Granada?

La Junta intenta dilatar los procesos porque piensa que la gente así se cansará, pero se equivoca"Ésta es una carrera a largo plazo en la que cualquier andaluz debe tener acceso a una Sanidad digna"

-No le puedo dar una cifra concreta porque muchas personas irán por su cuenta. Desde Granada partirán 4 o 5 autobuses sin contar los que se desplazarán desde Sevilla, Cádiz, Jaén y Almería. Nosotros iremos con una pancarta y con camisetas alusivas a la manifestación onubense.

-¿Usted conocía la situación sanitaria de Huelva?

-No porque la información está cortada pero por lo que me ha contado Paloma Hergueta y por lo que me enseñaron cuando visité los hospitales de Huelva en marzo, la situación es bastante peor que en Granada. De ahí que cuando ella me pidió nuestro apoyo no lo dudé porque creo que los andaluces debemos ser solidarios.

-En Granada se paralizó la fusión hospitalaria. ¿El SAS ha negociado todo este tiempo con la plataforma?

-Desde un principio la Junta habló con las plataformas ciudadanas e incluso nos recibió el consejero de Salud, Aquilino Alonso. No entiendo por qué en Huelva no ha ocurrido de la misma manera. Últimamente han intentado dividir el movimiento ciudadano y dilatar el proceso de regreso a los dos hospitales pensando que así la gente se cansará pero pienso que se están equivocando pues no contaban con las redes sociales que han permitido que las personas estén informadas y ya no se les puede tomar el pelo.

-¿Se imaginaba que este movimiento ciudadano iba a tener tales dimensiones en Granada o Huelva?

-Algunos me tachaban de loco pero lo vi claro desde el principio porque me preocupé de leer todo lo que la gente iba poniendo en las redes sociales e iba percibiendo que el tema se le iba a escapar de las manos a la Administración porque ahí se expresaba claramente el malestar que tenían muchas personas. Tal ha sido el fenómeno que hay una productora alemana que está realizando un documental sobre todo lo que ha pasado.

-Lo que sí es cierto es que tanto en Granada como en Huelva ha habido unas manifestaciones de dimensiones históricas.

-Porque creo que estamos inmersos en una carrera a largo plazo y lo que pedimos en una sanidad digna para cualquier andaluz independientemente del lugar donde viva y esto ya no hay quien lo pare. El pueblo ya está informado y no se puede dejar de lado que en Huelva haya 20.000 seguidores de la plataforma o que en Granada hayamos alcanzado los 85.000.

-El SAS negocia en Granada con las plataformas. ¿En ellas están incluidas los sindicatos?

-En un principio fue así. Hubo un documento conjunto que se iba a firmar y que posteriormente fue cambiado por dos sindicatos de manera que decidimos prescindir de ellos porque lo que quedó demostrado es que determinados sindicatos viven de la Administración. Pienso que éstos están para hablar de las condiciones laborales de los trabajadores y nada más. La negociación debe llevarse a cabo con las plataformas que representan a la ciudadanía.

-¿Tiene fuerzas para seguir adelante?

-Seguiré hasta que mi mujer me diga que lo deje. Me he expuesto mucho pero quizá por eso mismo, también recibo mucho apoyo de la gente lo que percibido no solo a través de las redes sociales sino también por las calles.

-La plataforma ha dado paso a una asociación ¿no?

-Hemos creado la Asociación Justicia por la Sanidad y estamos animando a que la gente denuncie si hace falta, a los propios médicos pues pienso que hay demasiado silencio y hay que desenmascarar mucha corrupción y lo dice una persona como yo que conoce bastante bien cómo funciona el sistema y veo cómo muchos viven a costa de lo público mientras crece la Sanidad privada. Ya hemos contactado con dos gabinetes de abogados, uno de ellos el de Castresana de Madrid que fue fiscal anticorrupción. Es tremendo ver cómo la gente es capaz de poner dinero para poder llevar demandas a los juzgados. Todo esto será un proceso largo pero es en cierta medida lamentable, que las propias personas tengan que hacer uso de sus recursos mientras que los partidos políticos han hecho muy poco para que la situación de la Sanidad se solucionara.

-Usted ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vinculación política.

-Yo no voy a pertenecer a ningún partido. Esto es un movimiento ciudadano y eso es lo más bonito. Hemos recibido en este tiempo apoyos tanto de Podemos como del PP e IU pero esto es algo de la gente que ha querido salir a la calle.