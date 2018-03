El modelo del economato Resurgir se lleva a otras provincias españolas

El modelo del economato Resurgir se lleva a otros puntos de la geografía española. Así lo manifestó el presidente de la asociación, Manuel García, que apuntó que el proyecto "se está copiando" en otras provincias. Señaló que "nos han pedido información y se está haciendo". García comentó que distintos ayuntamiento y diputaciones se han puesto en contacto con la entidad para interesarse por esta iniciativa. "Hay que unirse para dar respuesta a las personas más necesitadas".

Habitualmente en Resurgir atienden mensualmente entre 1.300 y 2.000 familias al mes. Los presidentes de la Diputación Provincial de Huelva y de la asociación Resurgir, Ignacio Caraballo y Manuel García, firmaron ayer un convenio de colaboración para facilitar a familias con dificultades económicas de municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes la compra de artículos de primera necesidad en el economato social. El acuerdo contempla una aportación económica de 350.000 euros para este fin. El organismo supramunicipal lleva desde 2009 colaborando con esta iniciativa. Desde el primer convenio, la cuantía asciende a 3.350.000 euros.

Más de 5.000 familias de municipios de menos de 20.000 habitantes usan este recurso

Según García, gracias a la Diputación Provincial "se han podido atender a miles de familias a partir de la crisis". Subrayó que la situación "se ha enquistado" en Huelva. Explicó que "con la crisis, los recortes y las medidas que se tomaron surgieron una serie de pensionistas empobrecidos".

Incidió en que el convenio con el organismo supramunicipal hace posible que se hayan atendido entre 465 y 500 familias cada mes en pueblos con menos de 20.000 habitantes.

El perfil del usuario del economato sigue siendo esencialmente el de familias empobrecidas, de la antigua clase media, en gran parte de autónomos, que se han quedado sin trabajo, tienen que hacer frente a los gastos fijos y no llegan, se les han agotado las prestaciones y tienen una edad en la que no se pueden jubilar. Estos núcleos familiares representan un alto porcentaje de los que acuden a Resurgir y aparte hay otras familias "de una pobreza más crónica".

El presidente de la Diputación aseguró que hacen falta iniciativas como las de esta asociación. "Hay que intentar solucionar los problemas que tienen los ciudadanos", a lo que añadió que este proyecto "es modelo, es referencia, un modelo que están copiando otras provincias". Con esta colaboración se pretende vertebrar la provincia para que no existan "ciudadanos y pueblos de primera y de segunda".

Gracias al convenio del año pasado, utilizaron este recurso un total de 5.118 familias, unas 19.000 personas. Fueron unas 500 familias las que acudieron a realizar sus compras en el economato. Caraballo animó a otras administraciones y entidades a colaborar con esta iniciativa.

El presidente de Resurgir indicó que Huelva necesita "una economía dinámica, nueva. No puede seguir siendo una provincia aislada porque así no hay posibilidades de que se invierta aquí". Las administraciones "tienen que invertir en Huelva y sobre todo en comunicaciones. No podemos tener una sola vía de comunicación con Sevilla y un tren diligencia con la Sierra. Eso hay que resolverlo".

Para ello, "los agentes sociales y los partidos políticos tienen que hacer un pacto por Huelva, independientemente de su ideología política, porque Huelva es lo primero, y acabar con la pobreza, que es fundamentalmente femenina". Aparte, García abogó porque la Universidad sea "el motor de la nueva economía".

Recordó que "se han ido 4.000 personas de la provincia de Huelva, la pensión media es de 860 euros, 67 euros más baja que en el resto de España, y hay gente que está cobrando 320 euros de pensión".

Desde la asociación creen que "el crecimiento del desempleo ha llegado a su techo" pero prevalecen los bajos salarios, con los cuales "no se llega a final de mes", y las características de los contratos, "son precarios". El presidente de Resurgir señaló que el 98% de los contratos que se firman en Huelva son temporales, el 52% de los contratos son para puestos de baja cualificación y, por otra parte, los mayores de 65 años suponen un 17% de la población.