El ministro de Fomento promete la llegada del AVE a Huelva

Una semana después de su entrada en funcionamiento, la estación de trenes de Huelva, recibió su inauguración oficial de la mano del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Se esperaba algo más que una simple visita a unas instalaciones que llevan una semana de entradas y salidas de convoyes y que todavía luce sin terminar accesos y servicios básicos y sí lo hubo, aunque a medias. El titular de Fomento ha prometido la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, con una inversión cercana a los 1.100 millones de euros, que permitirán acortar el tiempo de viaje a Sevilla hasta dejarlo en 40 minutos y en tres horas hasta Madrid. Al anuncio, lo único que le ha faltado, ha sido una fecha para resultar del todo creíble.

Lo que más se ha acercado a un compromiso en firme fue la promesa de "acortar los plazos lo máximo posible", que pasan por la publicación del Estudio Informativo, pendiente de las alegaciones del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, que deberá seguir a la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Fuera de ahí, aunque el contenido contentó a todos, el vacío de unos plazos que se dilatarán durante años, deja el positivo anuncio en una declaración de intenciones, aunque justo es reconocer que es la primera vez que se hace en Huelva.

El ministro de Fomento ha dejado en manos de un más que complejo entramado de trámites burocráticos, una llegada que ha contentado tanto al alcalde como al presidente de la Diputación. En efecto, Gabriel Cruz e Ignacio Caraballo, no han ocultado su satisfacción por el cambio de postura respecto a su reunión en la sede ministerial de hace un par de meses, donde no se llegó nada más que a un recuerdo de las partidas ya previstas en los Presupuetos Generales del Estado y el anuncio de que la alta velocidad no iba a llegar a Huelva. "El cambio es sustancial y estoy muy contento por ello, por eso desde el Ayuntamiento, vamos a exigir que el anuncio se plasme en un proyecto concreto lo antes posible"