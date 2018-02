Dos millones de firmas por la prisión permanente revisable

Juan José Cortés, padre de Mari Luz, y Juan Carlos Quer, padre de Diana, defendieron ayer en Santiago de Compostela la prisión permanente revisable, introducida en el articulado del Código Penal en su reforma del año 2015.

Juan José Cortés y Juan Carlos Quer anunciaron que ya han recogido dos millones de firmas de ciudadanos que apoyan su causa a través de la plataforma change.org.

Según recoge Efe, tanto Quer como Cortés criticaron el posicionamiento de los principales partidos de la oposición que tratan de derogar del Código Penal la prisión permanente revisable con iniciativas parlamentarias. El padre de Diana dijo que "nuestros políticos deben de atenerse a una responsabilidad que es que ocho de cada diez personas en este país, ocho de cada diez, no queremos que se derogue esta Ley, y todavía algunos políticos quieren seguir jugando a la especulación con este tema". Por su parte, Cortés se refirió a estos grupos de la oposición para indicar que "estos partidos políticos no nos deben de dejar a los ciudadanos indefensos ante los criminales y los asesinos, deben de garantizarnos la seguridad y la vida de nuestros hijos". "La prisión permanente revisable es la herramienta que permite que un preso pueda reisentarse en la sociedad, quiera él o no lo quiera; por lo tanto no se debe eliminar del Código Penal", añadió Cortés.