Más de un millar de onubenses salen al extranjero en tres años

El impacto de la recesión en la población española se ha reflejado estos años también en un flujo constante de salidas hacia el extranjero, al que no ha sido ajena la provincia de Huelva. Más de 3.000 personas la han abandonado desde 2009 (+53,9%) para cruzar la frontera y establecerse fuera en busca de las oportunidades perdidas en casa. Más significativo aún es que más de un tercio de ese éxodo se haya producido en el periodo más reciente, en los últimos tres años, a pesar de los indicios de recuperación que empezaban a notarse en el país. Nuevamente, la inercia de la caída en Huelva se queda al margen de la desaceleración nacional. Incluso en esta variable se ha sentido un ritmo aún mayor de salidas entre onubenses que entre el resto de andaluces y españoles. Como apunta el profesor Jesús Monteagudo, "no sólo no se frena sino que sigue creciendo".

La reciente publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero recoge para Huelva una población de 8.786 personas que han registrado su salida del país a 1 de enero de este año. El dato, realmente, refleja en términos generales la inscripción en la provincia, tanto de naturales de Huelva como de otras provincias y de nacidos en el extranjero. Es por ello que hay que tener en cuenta el efecto retorno producido entre la población inmigrante establecida en Huelva en las últimas décadas, también por la falta de oportunidades que ha afectado principalmente a los segmentos más vulnerables del mercado laboral.

El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Huelva, Jesús Monteagudo, está seguro de que este movimiento poblacional "es mayoritariamente un retorno de inmigrantes que una salida de onubenses". Hay un dato revelador, al respecto, al que hace referencia: el lugar de nacimiento entre esas 8.786 personas que salieron de España vía Huelva. De este total, sólo un 38,8% son onubenses de cuna. Ni sumando a esos 4.801 los 557 nacidos en otros puntos de Andalucía y España se alcanzaría el componente extranjero (4.801 personas) que es decisivo en este comportamiento de movimiento exterior de la población onubense.

"Han retornado familias enteras, incluso las que habían conseguido la reagrupación en España, viendo el panorama aquí", cuenta Monteagudo. Durante años, explica, se han convertido en una importante fuente de riqueza para sus países de origen, responsables de una parte considerable del PIB por sus envíos de dinero desde el extranjero, y ahora, sin oportunidades fuera, tratan de participar en el despegue de las economías locales.

Este fenómeno se observa, sobre todo, entre los nacidos en países americanos. El presidente de la Federación de Asociaciones Iberoamericanas Casa de Iberoamérica, Manuel Cordero Manhualaya, calcula que entre un 40 y un 50% de su comunidad en Huelva se ha perdido desde 2009, cuando la crisis empezó a incidir con fuerza. En los tres últimos años, además, "ha sido drástico". No aporta datos oficiales pero sí una visión muy gráfica: "Siempre hemos organizado actividades socioculturales y deportivas con una participación majestuosa, y ahora se ha reducido mucho".

El fútbol sala es un ejemplo de ello: "Es el deporte favorito aquí entre los iberoamericanos. Antes teníamos ligas durante todo el año con 24 equipos, y ahora no pasamos de campeonatos con 6". O, en otro ámbito, "la celebración del Día de la Madre Iberoamericana, que reunía cada año a más de 200 madres y hoy sólo congrega a medio centenar". "No son datos concretos pero sí puntos de referencia muy significativos", apunta Manuel Cordero.

La población onubense residente en el extranjero no ha parado de crecer en estos años, siguiendo el paso marcado en toda España por la crisis. Aunque el profesor Monteagudo destaca que es ligeramente más acentuado ese crecimiento en Huelva. Con 2015 como año de partida, el paso hasta el 1 de enero de 2018 ha sido del 14,8%; al tiempo que en Andalucía, la media se ha quedado en el 14,0% y en España, en el 13,7%. "No sólo no se frena sino que sigue creciendo".

Uno de los indicadores significativos para entender la naturaleza de las salidas se encuentra en los países de destino, entre los que se revela la gran expatriación española de los años sesenta y setenta, que sigue marcando la estadística del padrón del INE.

Alemania, Francia y Reino Unido acaparan el mayor número de onubenses residentes en el extranjero, como destino que fueron entonces, pero también como países cuya economía crece por encima de la media y que sufren aprovechan ahora el excedente de profesionales en sus países de origen.

"Hay una población muy cualificada, que a través de amistades o contactos se va a quedar donde más y mejor le ofrezcan. Muchos se han ido a Estados Unidos u otros países y siguen su vida, sin pensamiento de volver hasta que no haya mejores condiciones en España", explica Monteagudo. No se puede hablar de "fuga de cerebros" como tal, pero sí se observa un flujo de profesionales muy bien formados "que muchas empresas contratan por la disponibilidad que tienen". "Los titulados españoles tienen mucho reconocimiento fuera", asegura.

A mediados del siglo XX se registró un éxodo de trabajadores con menor cualificación para seguir la demanda de mano de obra en la industrialización pujante de Alemania, Francia, Bélgica o Suiza. Éstos países siguen siendo tractores hoy día, aunque ya mantenían de entonces una población española considerable. También onubense, ahora ya de más elevada edad.

Muchos de ellos salieron de los municipios más deprimidos de la provincia, como los ubicados en el Andévalo y en la Cuenca Minera, que sufrieron una dura caída del empleo con la crisis de la minería en Huelva. De ahí que destaque Nerva como principal municipio emisor de residentes en el extranjero, tras la capital, como también Minas de Riotinto o, en menor medida, Calañas y Puebla de Guzmán.

La presencia destacada de las poblaciones de la costa está más vinculada al retorno de quienes llegaron en tiempos de bonanza a Huelva, con el empuje que dio la construcción y, sobre todo, la actividad agrícola en esos municipios. De ahí han ido dando el salto progresivo a otras provincias españolas y a sus países de origen, pero también a las principales economías europeas, y a las del continente americano.

"Brasil, por ejemplo, es un gran país emergente que está atrayendo a muchos de los que aquí vinieron de países suramericanos. Están mucho más cerca de casa y en economías en despegue, como también Perú o Chile, que ahora mismo son también alternativas a Europa".

Manuel Cordero pone el acento en el peso de la edad. "El paro perjudica mucho a personas que con 45 años, con 50 o 55 son consideradas ya inservibles". Ahora, explica, los residentes latinoamericanos buscan en el campo trabajo, aunque no era un ámbito en el que tradicionalmente se desarrollara. "Las familias que quedan aquí dependen la mayoría de la mujer, empleada de hogar, en una situación laboral que cada vez es más precaria. Los que aguantan aquí -afirma Cordero- es porque todavía les queda esto pero a un alto precio".