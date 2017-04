Nueve meses de prisión por humillar y agredir a su pareja

El Juzgado de lo Penal no 3 de Huelva ha condenado a nueve meses de cárcel a un vecino de Huelva después de que humillara y agrediera a su pareja, sin causarle lesiones, en presencia del hijo menor de ambos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera al acusado responsable de un delito de maltrato contra la mujer en el ámbito familiar y además de la pena de cárcel lo priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Asimismo, le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de la perjudicada y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante tres años.

Precisa el juez que la pena de prisión quedará en suspenso durante dos años, a condición de que no incumpla la orden de alejamiento, no resida a menos de 200 metros del lugar donde reside la perjudicada ni acuda al mismo o de que participe en programas formativos de igualdad de trato y no discriminación.