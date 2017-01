El mercadillo se estrena en el nuevo recinto ferial

El mercadillo de los viernes estrenó ayer ubicación en el nuevo recinto colombino, en una mañana deslucida por el tiempo, lo que hizo que muchos usuarios y comerciantes se quedaran en casa. Buena parte de los vendedores prefirieron no arriesgar (si no montan no pagan la tasa del día, fijada en la ordenanza en función del tamaño del puesto), de modo que los tenderetes que ayer se instalaron -la mitad de los 230 que integran el baratillo- fueron agrupados en la primera de las calles para que estuvieran todos juntos, por lo que no se pudo apreciar la verdadera distribución del mercadillo.

Esta distribución es, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, en forma de "u". El circuito va desde primera calle conforme se entra en las Colombinas por la portada a la izquierda, y llega hasta el fondo para girar después dos veces a la derecha y continuar por la calle principal, que es la prolongación de la portada. Esta disposición permitirá realizar un trayecto en línea y disponer los puestos unos frente a otros, para buscar mejores ventas al quedar las tiendas a golpe de vista de los usuarios. No obstante, ayer sólo pudo atisbarse la mistad de esta "u". Fuera de la misma quedan los dos servicios de distribución de comida, que se ubican en las calles centrales que cruzan el recorrido, al igual que el espacio habilitado para los aseos.

Hasta el nuevo parque ferial se ha trasladado este mercadillo, un cambio acometido por el Ayuntamiento de Huelva, "en consenso con los comerciantes", al objeto de mejorar el servicio que se presta tanto a los profesionales como a los vecinos de la capital y de otros pueblos que vienen al rastro. Pero el motivo fundamental del cambio es evitar la afección a la Zona Arqueológica del Seminario, con las medidas de protección del patrimonio que ello requiere. El vallado de las parcelas arqueológicas redujo el espacio disponible para el rastro, por lo que el Consistorio decidió este cambio de ubicación que "de forma mayoritaria" solicitaban los comerciantes.

Fue en octubre de 2012 cuando el rastro se trasladó al Seminario, una mudanza anunciada como temporal en su día (hasta que concluyesen las obras del nuevo recinto) pero que finalmente se alargó en el tiempo. Por aquella zona urbanizada -entre la Avenida Santa Marta y el Hospital Juan Ramón Jiménez- de 16.300 metros cuadrados han pasado durante cinco años miles de clientes que ahora vuelven a acercarse a la antigua ubicación. Esta se situaba el antiguo recinto colombino, dando hacia la Avenida Francisco Montenegro.

En la jornada de ayer hubo, por un lado, elogios a la mayor amplitud del espacio y a la configuración llana del terreno, así como a la gratuidad del autobús municipal que trasladó a los usuarios desde Zafra. El Ayuntamiento ha autorizado que los puestos ganen tamaño, algo que no era posible en el Seminario, y en este sentido, se han atendido todas las solicitudes que antes fueron denegadas. Aun así queda espacio, por lo que en el futuro el Consistorio puede abrir una convocatoria para nuevos aspirantes a puestos de mercadillo.

Por otro, se escucharon críticas al fango que propició la lluvia, así como al acceso desde el parking hasta el rastro. La zona de aparcamientos está habilitada entre el estadio Nuevo Colombino y el vial del Ensanche Sur, con acceso desde la calle Manuel de Falla. Para entrar en el mercadillo, los peatones transitaron unos metros por el arcén desde el parking y, aunque la Policía Local limitó con conos un espacio para este recorrido peatonal, algunos usuarios vieron la medida poco segura. No obstante, Gaviño señaló ayer que se está asfaltando el lateral del aparcamiento, una actuación que continuará por todo el vial hasta el paso de peatones, con el objetivo de crear una zona digna para el tránsito hasta acceder al recinto.

En cuanto a las críticas por el estado del terreno debido a la lluvia, el edil señaló que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad, si es compatible con el uso ferial del recinto, de usar un tipo de grava para el albero, denominado zahorra, que "evacúa muy bien el agua, mejora las condiciones y evita que se forme fango debajo de los puestos".

Al grito de "vendo telas para cortinas, para la ropa camilla, para que te abrigue, que hace mucho frío. Venga Mari Trini, que te hago una rebajita", Pepi Navarro (enfundada en una enorme bufanda para protegerse del frío) aseguraba que "algunos vendedores prefieren el otro sitio y otros no". "Esto es más grande, pero cada uno dice una cosa", apuntó.

Al inicio del recorrido a lo largo del rastro, Antonia Quintero Suero y su hermana María Dolores, clientas habituales, comentaban al ojear los productos de uno de los puestos que no les gustaba la nueva ubicación. "Debería estar más cerca del mercado y del centro, aquí está muy lejos, bastante retirado. Cada vez estamos más cerca de las fábricas, que nos perjudican. Debería acercarse al centro y beneficiarlo. Por cierto, que quiten de una vez los fosfoyesos", señaló Antonia. Su hermana, que aseguró compartir la misma opinión, aseguró que a pesar de vivir en Pescadería, en la calle Castilla, tendrá que coger el autobús, al igual que hacía cuando iba al mercadillo en Santa Marta.

Por su parte, el propietario del puesto que les atendió (no quiso dar su nombre) señaló que estaba indignado: "Pagamos nuestro autónomo y nuestro sitio y queremos una ubicación buena tanto para el vendedor como para el público, que se merece un lugar cómodo. Esto está enfangado, lleno de barro, se nos cae la ropa y son pérdidas que tenemos. Estamos distanciados, lo han hecho mal. Se debe cambiar pero para mejor, ya que el público se lo merece. Solo pedimos lo mínimo: un lugar digno".

Todo lo contrario piensa Francisco Valentín Cortés. Entre camisas y chaquetones, el comerciante dijo que todo era "de categoría, menos el fanguito". Porque aquella zona (la del Seminario), según comentó, "era un peligro con las vallas", mientras que la nueva ubicación está bien acondicionada, cuenta con amplitud para los ciudadanos y para los vendedores, al tiempo que está bien situada, " cerquita de la ría y del centro". Además, destacó que haya autobuses gratuitos que salen desde Zafra. A partir de aquí, según valoró, habrá que mejorar cosas puntuales, pero el de ayer fue para Francisco " un buen punto de partida". Tanto es así que felicitó al Ayuntamiento por el cambio.

También opina lo mismo Rafael Heredia, vendedor de cortinas. A su juicio, el cambio es positivo, aunque "está lejos el aparcamiento y en Santa Marta no había fango". A pesar de ello, destacó que "el terreno es llano", que "los puestos son más grandes" y que "todos estamos mejor, porque el otro rastro era muy reducido".

Atravesar la carretera desde el parking para entrar en el recinto disgustó a algún usuario, como a Antonio: "Está muy lejos el aparcamiento del mercadillo. Y eso es un problema para la gente que viene, aparte de que cuesta un euro. No es que me gustase más el otro sitio, porque este está mejor, pero deberían ubicar el parking más cerca para no tener que sortear la carretera, que es un peligro".

Con un enfado notable, tres jóvenes se quejaron porque tuvieron que desmontar su puesto, en el que venden ropa, después de que se les quedara la furgoneta "enterrada" en el barro. Del mismo modo, Francisco Heredia y Yésica García criticaron que "esto es un barrizal y los coches se quedan estancados". "Mi suegra se ha tenido que ir del puesto porque no ha podido ni montar, se resbalaba porque todo está encharcado", comentó la joven, que acude al rastro desde Sevilla. No obstante, Francisco apuntó también que, de todas formas, el nuevo espacio es "más cómodo".