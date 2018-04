Los mejores cocineros conocen en Huelva su despensa

Pedro Subijana deja la presidencia mañana

"Me apasiona mi trabajo y, mientras la salud me acompañe, seguiré al pie del cañón. Pero, eso sí, a partir de ahora quiero dedicarme en cuerpo y alma a mi Akelarre y a mi familia". Pedro Subijana avanzaba así a los asociados de Euro-Toques su deseo de dejar la Presidencia en España este año. Por eso, también para la asociación, y para el propio cocinero donostiarra, sobre todo, ésta de Huelva será una edición muy especial, de la que saldrá la nueva directiva que marcará el rumbo los próximos años, convencido Subijana de la necesidad también de "un relevo". "Han sido 31 años de mi vida dedicados a esta actividad y los últimos doce como presidente, complementaria a mi trabajo diario en Akelarre, durante los cuales he tratado de prestar un servicio en la firme creencia de que no todo en la vida es negocio o rentabilidad", escribe a sus asociados uno de los estandartes de la cocina española, muy respetado y querido por sus colegas de profesión. "Hace muchos años, mi decisión de dedicar mi vida a la cocina causó un disgusto en mi familia. Entonces ser cocinero no tenía ningún prestigio social. Los inicios fueron duros", rememora Subijana en su despedida, en la que refleja su personalidad: "Pero tampoco tardé demasiado tiempo en ponerme ante el espejo y decirme: lo he elegido yo, nadie me lo ha impuesto y esto es lo que me gusta". De ahí que descarte la jubilación. "Cincuenta años después, puedo decir que no me equivoqué y que estoy encantado".