El mejor vendedor de la ONCE de Andalucía en 2016 es de Huelva

El mejor vendedor de la ONCE del año 2016 en el marco de la Delegación Territorial de Andalucía vive en Huelva. Marcos Gómez Martínez recibió un galardón que reconoció su trabajo enmarcado en una serie de valores como son la simpatía y la honradez, además de las ventas que genera como empleado de una organización con tantos años de historia.

"Al principio cuando me lo dijeron desde la Delegación de Huelva no me lo creía", comenta Marcos Gómez. A través de una gala que se desarrolló en Madrid, él junto a otros 21 vendedores de todo el territorio nacional recibieron un galardón que reconoce el esfuerzo de los trabajadores que se dedican a la venta de los diferentes productos de juego.

Sólo 22 vendedores entre 22.000 son escogidos para recoger el premio anual

"Estoy muy contento porque es una forma de reconocimiento a tu trabajo", explica de forma emocionada Marcos Gómez. El vendedor comenzó a trabajar para la ONCE en el año 2009 y ya recibió en el año 2013 el premio al mejor vendedor de Huelva. Ahora ha dado un paso más y la organización ha reconocido su cometido de manera nacional al portar uno de los 22 galardones que se entregan. "Imagínate, sólo son 22 vendedores escogidos entre 22.000 que hay en toda España".

La décima edición de la gala estuvo enmarcada bajo el lema Buena gente ONCE y transcurrió a través de los valores del talento, simpatía, solidaridad, ilusión, ingenio, cercanía y compromiso.

En la actualidad, Marcos Gómez realiza su función como vendedor de la ONCE en la avenida de Italia, frente al Mercado del Carmen. Y durante este tiempo de trabajo ha vendido hasta tres cupones premiados. "Ha dado la casualidad de que todos los premios han sido desde la máquina". Dos de los cupones fueron premiados en 2013 con 36.000 euros cada uno "y luego vendí otro que obtuvo un premio de 30.000 euros".

Marcos Gómez mira al futuro entusiasmado y con optimismo tras recoger el galardón que le acredita como mejor vendedor en 2016 en el territorio andaluz, "ahora a a luchar para volver a repetirlo y a dar un premio que sería lo ideal", añade.

En la cena de gala, celebrada en Madrid, los premiados estuvieron acompañados por los máximos responsables de la ONCE, entre ellos el presidente, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez. Por otro lado, los galardonados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo en Madrid donde disfrutaron de la visita guiada Del Vanguardismo del Siglo XXI al centro histórico de la ciudad, así como la asistencia a un espectáculo cultural además de tiempo libre para el disfrute. Una jornada redonda para Marcos Gómez, el mejor vendedor de la ONCE en Andalucía.