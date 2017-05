La medicina de los doctores

Que uno de los sectores universitarios proporcione el 55% de los votos, ya de entrada le convierte en clave en las elecciones al Rectorado. Los profesores doctores funcionarios lo han sido en el triunfo parcial de Francisco Ruiz el lunes, pero también por haberle dado un apoyo mayoritario, de casi la mitad de los votos emitidos. Es el pilar en el que se apoya el actual rector que, al mismo tiempo, le condena a una dependencia a la que no puede encomendar su carrera a la reelección si quiere volver a salir victorioso en la segunda vuelta.

Los tres candidatos a rector de la Onubense se repartieron el respaldo de los cinco sectores llamados a las urnas. Juan José García Machado se descolgó tras obtener sólo el triunfo en uno de ellos, el de menor peso relativo, el profesorado no funcionario y los investigadores, que sólo ponía en juego el 4% de los votos. Y María Antonia Peña superó a sus dos rivales entre los funcionarios no doctores (6%) y entre los estudiantes (25%). Por eso a Francisco Ruiz le salió la jugada redonda al contar con un respaldo notable del profesorado con el voto de mayor calidad y reforzarlo con el del personal de administración y servicios, que da un 10% más, y le concede el mayor bocado entre quienes ponen en juego, en total, un 65% del Rectorado.

La ponderación de los sectores para el voto no es caprichosa. En todas las universidades se distribuye de esta forma en las elecciones, como en política hay también variables que en España la Ley D'Hont hace que el voto en distintos ámbitos territoriales no tenga el mismo valor. En el caso de la Onubense, ya se aplicaron los mismos porcentajes en las anteriores elecciones a rector, siguiendo lo recogido en el artículo 28 de los Estatutos de la universidad aprobados en 2011 y publicados en el BOJA del 28 de julio.

Pero esa misma ponderación de los votos puede ser peligrosa si condiciona mucho los resultados. En las actas electorales del lunes se evidencia que Francisco Ruiz puede acusar su dependencia de los dos sectores que le apoyan mayoritariamente. Porque de los doctores y del PAS obtiene el 82% de sus apoyos, y en el caso de que no aumente su cuota entre el resto del profesorado y entre los estudiantes, el desvío del respaldo hasta ahora de García Machado a María Antonia Peña podría darle a ésta una ventaja decisiva para romper a su favor el empate técnico con el que afrontan la segunda vuelta.

Que a la catedrática de Historia le avalen 1.380 de los 3.295 votantes registrados en esta primera vuelta dice mucho a su favor, más allá de la mayoría popular. Aunque arrasa entre el alumnado -sin la absoluta, eso sí-, Peña reparte mucho sus apoyos entre los cinco sectores universitarios. De hecho, sus triunfos sectoriales entre no doctores y estudiantes no fueron tan significativos (el 41% del total) porque el grueso de sus votos llegó de los sectores en los que no logró colocarse en cabeza. Esa ha sido su principal fortaleza: restar dependencia de los sectores que domina y mantenerse a una distancia justa en el resto para dejar todo en el aire en la segunda vuelta.

Mucho influirá en esto lo que haga el electorado que dio sus votos a García Machado. El economista no ha dejado claro aún a quién dará su apoyo. Lanza mensajes a los dos candidatos ofreciéndoles su proyecto para que tomen prestadas ideas y acciones, y asegura que el cambio que propugna puede llegar por igual de una rectificación en el rumbo del rector actual o de su alternativa. En juego está casi una cuarta parte de los votos (23,94%), sobre todo el 11,15% que se llevó entre los doctores, que dejan un margen más abierto a Ruiz y Peña: los votos en blanco fueron más que en los demás sectores (un 3,43% final) y la abstención, aunque la más baja, todavía deja a 39 votantes en disposición de ser claves.

La otra gran baza es el alumnado. Machado se llevó un 8,43% de ellos, fundamentalmente de su facultad de La Merced, donde arrasó. Pero casi 9.400 no votaron el lunes y la clave ahora es motivarlos para el 23 de junio. Y Ruiz tiene ahí mucho margen de mejora.