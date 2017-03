De mayor quiero ser chef

Salir de la rutina de sus habitaciones, divertirse y aprender cocinando. Fue el objetivo cumplido en el área de pediatría de los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, en la Semana de la Capitalidad Gastronómica en los Hospitales. Los comensales más exigentes, los protagonistas de este acto que les hizo cambiar por unas horas sus habitaciones del centro por un lugar donde disfrutar y olvidar la enfermedad. Los padres, también partícipes de esta iniciativa, se enorgullecieron de ver a los más pequeños convertidos en auténticos chefs que fueron los verdaderos protagonistas de unas jornadas en las que fueron verdaderas mini estrellas Michelin. Muchos salieron pensando en un futuro con delantal.

José Duque, de Casa Dirección de Valverde del Camino, y Carlos Ramírez, del restaurante Ciquitrake de Huelva capital, compartieron con los pacientes más pequeños una experiencia gastronómica única gracias a la cual se sintieron por unas horas grandes maestros de los fogones -aunque todo se realizase en frío-.

José Duque y Carlos Ramírez comparten sus conocimientos con avispados aprendices

Con ilusión, ganas y muchas preguntas los niños atendieron, antes de meterse en faena, a una clase de alimentación saludable dirigida por José Duque en la que el cocinero explicó de una manera sencilla los aspectos básicos de la comida sana, una forma de cuidar la salud a través del paladar. Chefs, personal y padres allí presentes se sorprendieron de la habilidad de los pequeños para entender conceptos como el de los sentidos o la pirámide alimenticia. Una lección que todos ellos recordarán luego en sus casas.

Impacientes por cocinar no dudaron en responder cuáles son sus platos preferidos con algunas sorpresas como un tradicional puchero, fresas y verduras, entre otros. Nada de hamburguesas y dulces que -como dijo uno de los pequeños "con los dulces se te caen los dientes".

La actividad se dividió en dos partes, una teórica y una práctica. En la primera impulsada por Euro-toques, una asociación internacional de cocineras y cocineros de Europa que se unen para dar a conocer los alimentos de cada tierra, el aula de pediatría celebró el Día del Gusto en el que Duque enseñó a los niños los hábitos de una dieta equilibrada en la que "no siempre podemos comer aquello que más nos guste". Luego aprendieron los sabores, cómo funciona la lengua y cómo reconocer los distintos sabores de los alimentos.

Los niños del Juan Ramón Jiménez elaboraron su propia crema de chocolate con cacao en polvo y aceite de oliva, "una nocilla muy nuestra, muy sana y muy canalla" apuntó Duque. Ramírez, de Ciquitrake, explicó después cómo realizar " brochetas de frutas para inculcar la necesidad de tomar este alimento básico". No podían faltar a su cita con las cocinas tampoco los pacientes más jóvenes de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Vázquez Díaz, con los chefs del Restaurante Guatiné y de Catering Cuesta Virgen de la Cinta, con el que elaboraron fajitas de pollo con salsa de yogur, un taller tan divertido como el vivido en el Juan Ramón Jiménez.

Lourdes Hernández, coordinadora de la unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Vázquez Díaz valoró la experiencia como "muy gratificante". En la unidad se hacen terapias y hay tiempo también para el ocio. Es una manera de "integrar a nuestros pacientes en la sociedad", en lo que sucede en Huelva. Los niños estuvieron encantados y se abordó la experiencia "con mucha naturalidad". "Hay veces que les resulta complicado integrarse en su entorno pero con esta actividad se ha conseguido", explicó.

Respecto a los programas culinarios infantiles que abundan en televisión, los cocineros estuvieron de acuerdo en que estos espacios "han hecho un gran favor en el aspecto de que les gusta más y se implican más en la cocina en sus casas, que además es muy importante" e incidieron en que no debe ser "un arma de doble filo" sino que nos sirva "para reforzar los hábitos de vida saludables".

En la Semana de la Capitalidad Gastronómica en los Hospitales después de la iniciativa de los menús para los pacientes de más edad no se podían quedar sin su espacio los niños, los que por su corta edad no logran entender por qué tienen que estar ingresados y no pueden irse a sus casas con su familia, a jugar con sus amigos y disfrutar de sus juguetes. Tuvieron un encuentro especial que les dejó una sonrisa imborrable. Para los cocineros fue "importante salir de la rutina del restaurante" y estar con quienes "por desgracia están aquí, para que se olviden por un momento de donde están y disfruten".

Duque afirmó entre risas que le "estaban temblando más las piernas que cuando vino el de la estrella Michelin" a conocer su restaurante. Juana Delicado, auxiliar de enfermería del Juan Ramón Jiménez, destacó "lo entretenido que están los niños" y avaló la cocina del centro, donde "comen muy bien" aunque resulta difícil "cambiar las costumbres de sus casas".