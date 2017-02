8 de marzo Ofensiva institucional por la igualdad real

La unión hace la fuerza. Para la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tres administraciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta) y una institución académica (la Universidad de Huelva) han organizado una campaña conjunta y un programa de actividades culturales y científicas que se celebrarán hasta mayo con el objetivo de luchar contra la violencia de género, promocionar la igualdad real de oportunidades laborales y visibilizar las numerosas dificultades que encuentran las mujeres en distintos sectores de la sociedad, en los que "sigue mermada la capacidad de ser iguales".

Así lo destacó ayer la edil de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, quien recordó que "la pobreza sigue teniendo rostro de mujer" y subrayó la importancia de trabajar desde la unión. También abundó en este aspecto la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de la Diputación, María Eugenia Limón, que puso el acento en la imagen de la campaña: un cartel consensuado por las ocho diputaciones andaluzas y en el que aparece la imagen de 37 mujeres que han tenido un papel decisivo e importante en la historia, "algunas de ellas llevando incluso el apellido de su marido". La vicepresidenta hizo hincapié en el eslogan del mismo, La historia con todas sus letras, donde falta la letra a en algunas palabras, la que reivindica el movimiento feminista todos estos años.

Los objetivos son luchar contra la violencia de género y promocionar la igualdad de oportunidades

Del programa, la diputada destacó la firma de la carta de adhesión a la campaña He for she (Él por ella) de la ONU, con la que se pretende demostrar que "la coordinación que existe en este tema a nivel local también se hace a nivel global y que la igualdad de género es un tema de derechos que implica a todos, al sector público y también al privado".

A lo largo del mes de marzo, según explicó la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Eva Salazar, Huelva va a vivir "una gran explosión de actividades" para que cale el mensaje de la igualdad y la sociedad se sensibilice contra la violencia de género y el machismo. Unas actividades entre las que figuran actos ya consolidados, como el encuentro provincial de asociaciones de mujeres, y otras que acaban de comenzar a andar, como la segunda edición de Wofest, la Muestra de cine realizada por mujeres.

Varias facultades de la Onubense se han querido sumar este año a la celebración con varios actos, tal y como indicó la coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad de Huelva, Marisol Palacios. Entre ellas, destacó dos actividades vinculadas a la violencia de género: el taller Otras formas de quererse son posibles y la conferencia La construcción sociocultural de la realidad, el género y el amor romántico, ambos a cargo de Coral Herrera, la popular escritora feminista.

El programa de actividades comenzó el 17 de febrero con la presentación del cortometraje de María Barragán La mujer del espejo y continuará el 7 de marzo con la inauguración en la Universidad de la exposición Women in action, que permanecerá abierta hasta el 21 de marzo.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se leerá el manifiesto público por la igualdad y se llevarán a cabo un paro simbólico y una marcha para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. El 9 de marzo tendrá lugar el concierto Música por la Igualdad, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal en la Casa Colón, y la presentación de la exposición Elena Whishaw. 100 años de su encuentro con Niebla, en el Ayuntamiento de esta localidad.

Hasta finales de mayo continuarán las actividades formativas y culurales. La tercera edición de la marcha ciclista Pedaleando por la Igualdad pondrá el punto y final al programa el día 28 de mayo.