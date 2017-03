Una marea de mujeres reivindica la igualdad de derechos en el 8-M

Siglos de lucha diaria. Mujeres que levantaron la voz para la exigencia de sus derechos. Obstáculos que a día de hoy muchos de ellos no se superan y continúan en retroceso, cuando la búsqueda del equilibro entre hombres y mujeres es obligado. Voces que no se callan y siguen en pie por una reivindicación tan necesaria como justa.

El Día Internacional de la Mujer aglutinó durante el día de ayer numerosos actos, manifiestos, demandas, protestas y exigencias de una serie de cuestiones sociales, laborales y humanas, entre otras, de lo que en el siglo XXI son todavía una realidad. Una de las citas centrales de los distintos eventos reivindicativos fue la lectura de un manifiesto en la puerta de la Diputación. Una lectura que tuvo lugar a mediodía, en la que representantes de instituciones desgranaron un manifiesto que las ocho diputaciones de Andalucía consensuaron y aprobaron.

Centenares de personas se dieron cita para escuchar y presenciar un manifiesto en el que expresaron la "alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional". Otro de los motivos de estas protestas es la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que "los avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente" y que actualmente "con un 59% es mayor que en ningún otro momento desde 2008" por lo que la igualdad económica entre ambos géneros "podría tardar 170 años en producirse". Pese a que las mujeres sobresalen de manera positiva en la formación académica, "se siguen reservando para ellas los trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios" además de que la brecha salarial española es la sexta más alta de Europa y supera el 23%.

Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, "la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y de desarrollo económico han impedido la aplicación de esta Ley, diluyendo sus efectos positivos". Un esfuerzo necesariamente colectivo y coordinado para "evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales", de especial forma con el movimiento feminista que defienden los derechos de las mujeres desde su diversidad, y que tienen "la lucha contra las violencias machistas como objetivo común".

Regla Fernández, en representación de la Universidad de Huelva; Eva Salazar, por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía; Alicia Narciso, por el Ayuntamiento de Huelva; e Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación; fueron los encargados de dar lectura al manifiesto.

Además, todos los presentes se sumaron al paro internacional por el que bajo el lema Ni una menos, nosotras paramos exigieron la igualdad entre hombres y mujeres. Una iniciativa en la que se añadieron grupos políticos, instituciones, administraciones, colectivos, asociaciones y todas las mujeres, ya fuera en su trabajo o en el domicilio, y que quisieron mostrar a la sociedad que sin las mujeres, el mundo no funciona. Tras la lectura del manifiesto se guardó un minuto de silencio y se escuchó una pieza musical de la compositora francesa Melanie Bonis interpretada por María Barrio a la flauta, Eva Díaz en el violín y Marideli Rodríguez en el piano. El acto finalizó con una representación interpretada por Esmeralda Hernández y Andi Koetxea, quienes reivindicaron la aportación de las mujeres a todos lo ámbitos de la vida durante la historia y actualmente, y su esfuerzo por que esa aportación se reconozca en condiciones de igualdad.

De otro lado, se ha constituido una Comisión Permanente Paritaria a través del Ayuntamiento encargada de elaborar el Plan Municipal de Igualdad. Mediante la comisión se abordarán cuestiones relacionadas como el acceso al empleo, la clasificación profesional, la promoción y formación, las retribuciones, para favorecer, entre otros asuntos, la igualdad.

Otro de los actos que centraron la jornada de ayer fue la manifestación organizada por el Movimiento Feminista. Una concentración que congregó a decenas de organizaciones entre las que se encontraban instituciones, partidos políticos, colectivos y asociaciones, entre otros.

Cerca de hora y media de recorrido desde la rotonda del Litri hasta la Plaza de las Monjas. Banderas, pancartas y camisetas. No faltó un detalle para hacer públicas las desigualdades entre hombres y mujeres. Separados entre colectivos, entonaban con megáfonos frases como "Mujer que no lucha, no se le escucha", "Igual trabajo, igual salario", "Queremos empleo, trabajo ya tenemos".

Cuando la manifestación llegó a la altura de la Gran Vía, se realizó una sentada de cinco minutos para recordar el paro simbólico que se produjo durante la mañana. La Plaza de las Monjas acogió el final del recorrido, donde se leyó un manifiesto escrito en conjunto por las distintas organizaciones. Una serie de actuaciones musicales puso el fin a una jornada multitudinaria con la lucha de las mujeres como foco de atención.