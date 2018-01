La lucha por las infraestructuras centrará la labor de los socialistas en este año preelectoral

En este nuevo año, que es preelectoral, los socialistas centrarán sus esfuerzos en la lucha por las infraestructuras que necesita la provincia para su desarrollo. Así lo anunció ayer el portavoz de la Ejecutiva provincial, Manuel Domínguez, tras la primera reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE.

Al respecto, el también alcalde de San Bartolomé señaló que Huelva, al ser periférica, precisa de mejoras en su conexiones y, por ello, defendió que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyan aquellos proyectos que necesita Huelva para su impulso, como las infraestructuras ferroviarias o proyectos pendientes en materia de carreteras.

En este sentido, aseguró que le van a pedir al PP que en los próximos PGE Huelva tenga "lo que se merece", ya que "no se trata de que sea la provincia más inversora pero tampoco la que menos". Y es que, según valoró, hay "una deuda histórica" con la provincia en esta materia, ya que al no contar con las infraestructuras que le corresponden sectores estratégicos como la minería, la industria o la agricultura, no tienen el despegue que, a su juicio, deberían tener. Por ello, los socialistas van a reivindicar a cada administración, dentro de sus competencias, mejoras en esta materia dada su importancia para el impulso y desarrollo onubense.

Los parlamentarios, congresistas y senadores del PSOE por Huelva trabajarán, según avanzó, en la misma línea que el año pasado. Domínguez destacó las más de 200 iniciativas presentadas por el grupo parlamentario, al tiempo que valoró que el 94% de las iniciativas relativas a la provincia en el Congreso y Senado fueron impulsadas por el PSOE, mientras que "sólo el 6% corresponden al resto de partidos con representación: PP y Podemos".