La llegada de licencias privadas logra paralizar el sector del taxi

Las organizaciones que convocaron la jornada de paro en el sector del taxi en todo el país se apuntaron un tanto ayer en Huelva con paradas vacías y (pocos) pasajeros esperando a un vehículo que no llegó salvo en el caso de los servicios mínimos, que se respetaron en el 25% pactado en la convocatoria de la huelga.

El presidente de Teletaxi en Huelva, Andrés Lacén, presente en la manifestación que tuvo lugar en Madrid, señaló que "a pesar de que en Huelva todavía no existen licencias privadas de transporte (VTC), lo que nos tememos es que con las licencias que todavía faltan por conceder, por ejemplo en Málaga y que tienen un ámbito nacional, acaben por llegar a Huelva más temprano que tarde". En el fondo del asunto, según Lacén, está el hecho de las "exigencias que se hacen a unos y a otros, no sólo en materia de impuestos y tasas, sino también en cuanto a regulaciones y sanciones si no se cumplen, que no se exigen a estas empresas, por lo que la situación es de una total indefensión por parte de los taxistas profesionales".

En parecidos términos se expresó el presidente de Taxi Huelva, José Luis Romero, quien acusó a la administración de "incumplir la ley de 1-30 que permite las licencias de coches de alquiler con conductor, pero en teoría estas solo se podrían otorgar a raíz de una por cada 30 taxis", e insistió en la "disparidad de criterios a la hora de ejercer que tienen los taxis y este tipo de vehículos, tanto en materia de seguros como de impuestos y de responsabilidades".