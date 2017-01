La llamada de la infancia

Cuatro familias de Huelva. Sin importar su tipología. Solo cuenta que estén resueltas a ayudar, convencidas de abrir su hogar a niños que proceden de una situación de desamparo. Es temporal, y en algunos casos será sólo cuestión de días. Pero hay bebés y pequeños de hasta 6 años de edad que están esperando estos días un abrazo cálido y generoso, tan altruista como sincero.

El llamamiento viene de la asociación Alcores, que se encarga de gestionar las acogidas temporales de menores que han sido apartados de sus familias por circunstancias generalmente vinculadas al desamparo.

Estos últimos días están difundiendo en las redes sociales, en su web y en distintos canales oficiales las necesidades que tienen ahora. Son las cuatro familias buscadas, con cierto grado de urgencia, para incorporarse, al menos en esta ocasión, a la red de familias de acogida para los menores que han sido apartados temporalmente de sus familias por la Junta de Andalucía, y derivados a Alcores para que les encuentre un hogar temporal.

En la actualidad hay 47 familias en Huelva con menores a su cargo a través de este servicio. Pero las necesidades son continuas, como se comprueba con regularidad, practicamente cada trimestre, con los llamamientos extraordinarios para captar la colaboración de nuevas familias que puedan cubrir la demanda existente.

"Nuestro objetivo es que los menores eviten, en la medida de lo posible, su paso por un centro de acogida. No es que allí no disfruten de todas las atenciones que necesitan pero no hay mejor sitio para su estancia que un hogar, al cuidado de una familia", cuenta Nazaret Gómez, una de las trabajadoras sociales de Alcores.

No es capricho. Todo tiene su explicación, demostrada por los estudios continuos de los psicólogos que trabajan con los pequeños afectados por esta medida de protección. En el caso de los menores que proceden de situaciones de desamparo, la estancia entre familias "favorece el desarrollo positivo de la personalidad, facilita el conocimiento de un núcleo familiar, cuando la mayoría procede de entornos desestructurados y no sabe bien cómo funciona una familia", cuenta la técnico de la asociación.

Por eso la importancia de encontrar un hogar que sirva como referencia temporal para los menores. Da igual su composición, aclara Nazaret, sean familias con hijos, parejas o personas individuales, "cualquier tipo de unidad familiar es válida". Sólo es necesario que haya una voluntad clara de acoger a los menores, sabiendo que es de forma temporal.

Los miedos y las dudas no son extraordinarios. Es frecuente detectarlo entre personas que acuden por primera vez a Alcores en busca de información. No hay nada que temer. Ni compromisos que cumplir. "Normalmente informamos de todo cuanto es necesario y recomendamos que se vuelvan a casa, lo mediten bien y vuelvan cuando estén seguros, porque esto es algo que deben tener muy claro y querer las dos partes de una pareja", explica.

Los trámites se suceden en caso positivo, con una importante fase de formación para conocer bien en qué consiste el acogimiento, trabajar las habilidades necesarias para tratar a los pequeños y aprender a afrontar cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar. Ante todo está el bienestar de los niños en un momento muy delicado, apartados de sus padres. Por eso se evalúa cada familia que entre en la bolsa de acogimiento, según su perfil, y luego se trata de asignar a los menores buscando el hogar que mejor se ajuste a sus necesidades del momento.

La trabajadora social de Alcores explica que hay tres tipos de acogimiento posibles, según el tiempo de estancia. Por un lado, el de urgencia, que suele tener una duración máxima de seis meses y afecta en muchos casos a bebés, durante el tiempo en que se procede a estudiar la situación de su familia biológica.

El acogimiento temporal no suele alargarse más de dos años, en casos más extremos, y el permanente ni siquiera llega a garantizar su duración. "Ha habido casos que se han alargado y los niños han llegado a cumplir la mayoría de edad con su familia de acogida. En ese caso tienen la opción de decidir si quieren seguir con la familia y tener sus apellidos. Algunos lo han hecho pero a las familias no se les da la opción de adoptar porque ese no es el fin de las acogidas. A quienes llegan confundidos pidiendo información, les derivamos a los canales de adopción existente, que es otra posibilidad de ayudar también muy válida", explica Nazaret.

Para aclarar dudas y estudiar la posibilidad de acoger a menores, el día 31, a las 17:00, celebra Alcores en su nueva sede de Pescadería, en el edificio de la FOE, un café-coloquio abierto al público. Quienes no quieran esperar hasta entonces y deseen responder al llamamiento urgente, pueden ir ya a la asociación. Les esperan.