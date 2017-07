"A largo plazo la práctica totalidad de la enseñanza se hará vía 'on line"

-su predecesor se quejó de los problemas que hubo para recibir fondos suficientes.

-Espero que en los presupuestos para 2018, al mundo de la universidad se le recompense algo, pero no solo le pasó a la Universidad en los años de crisis sino a todos los servicios sociales, que estuvieron con crecimiento cero.

-¿Pero no se necesitará más dinero para esa proyección internacional que se busca?

-La UNIA, tanto estructural como financieramente, no está mal. Creo que con los recursos que hay se puede hacer un esfuerzo de gestión y derivar esos recursos a las cuestiones que nos parezcan más rentables, tanto para el sistema universitario como para la política general del Gobierno andaluz. Eso lo hacen en el mundo anglosajón especialmente las universidades privadas. Ahí tiene el ejemplo de la London School o Harvard, que han conseguido una proyección internacional extraordinaria. Aquí no vamos a igualarlas pero tenemos que intentarlo y contamos con muchas posibilidades en Iberoamérica y en el norte de África.

-¿Cómo se imagina las universidad por ejemplo en 2030?

-Hay tres posibilidades. La primera es que la universidad se mantenga como ha sido hasta ahora: casi exclusivamente presencial. Las otras dos opciones son una universidad on line o un sistema mixto. Creo que se va a imponer éste último, que dará una gran importancia a la parte on line pero luego habrá cuestiones más particulares para las que habrá un profesorado presencial y unos monitores. A largo plazo todo terminará prácticamente siendo on line.

-Eso permitirá reducir costes, supongo.

-El coste de un estudiante adicional es cero. Tan solo supone lo que cueste estar enganchado a la red.