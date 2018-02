El kit de pato

En estos días se produjo un anuncio importante para el futuro de nuestra provincia. Cansada de tantas promesas, de tiempos y ciclos completados políticamente sin resultado alguno, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) salió a la arena para hablar de lo que todos piensan pero nadie es capaz de decir claramente y tampoco digerir. Ante esta situación el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, se ha dirigido a las administraciones autonómica y central para decir que "ya no vale lamentarse" y ha destacado que "los políticos no están defendiendo a Huelva y al ciudadano". Habla de nuestras posibilidades, tanto industriales como mineras y de otros sectores, pero que se necesitan inversiones, mejorar las infraestructuras y, por supuesto, las comunicaciones.

Desde el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, hasta los sindicatos UGT y CCOO apoyan esta iniciativa empresarial en la que de una vez por todas se rebelan.

Hay proyectos como el CEUS que se debaten entre lo ecológico y la falta de apoyo político

La verdad que esta es una provincia indolente, que no tiene mucha fortuna. Es para recordar ahora la foto que algunos políticos se hacen cada cierto tiempo ante la estación de trenes, la que aquí llamamos Estación de Sevilla. Si se le hubiese preguntado cuántas veces cogen aquí el tren pues nos sorprenderían. Algunos dirían que mejor el AVE.

Por eso hay otros políticos que nos llevan hasta lo que ahora se supone que es la futura estación en obras, la que traerá el tren de alta velocidad. Lo que ocurre es que no informan de cuándo llegará. Y nosotros le tendremos que decir que no, que no es eso lo que queremos. Que todo es más fácil. Lo que le hace falta a esta ciudad es un mejor trazado de la línea férrea, que la frecuencia sea mejor en las cercanías y así el tren tendrá el mismo atractivo que en otros lugares de Europa. Los datos de viajeros son evidentes, se dieron a conocer hace unos días. El pasado año la utilización del tren Huelva-Madrid ascendió a 200.000 viajeros. Lo que supuso un 29,9% más con respecto a 2016 y eso que las frecuencias horarias son excusas y el número de trenes pues también pocos. A ello hay que sumar las averías y retrasos que aburren a cualquiera.

Parece como si nos hubiesen mandado aquí aquellos trenes que en Extremadura funcionaban regular y que como sus vecinos hicieron lo que debían, que era manifestarse en Madrid, pues quizás hayan conseguido algo.

Ocurre que nuestros políticos cuando van a Madrid es para hacerse un retrato en Fitur y así vamos a llegar pues... muy lejos.

El potencial de usuarios del tren seguro que es mayor. Si se pusiera el código postal a la hora de sacar el billete de AVE, se vería el número de onubenses que todavía tienen que desplazarse a Sevilla.

No hay que olvidar que esta propuesta de la FOE para concienciar a todos y conseguir sacar a la provincia del ostracismo en el que se encuentra, llega después de contar con una Agrupación de Interés por las Infraestructuras y analizado el resultado obtenido que es el que es, sin quitarle los méritos a nadie ni los esfuerzos empleados hasta ahora. Hay un muro con el que históricamente se encuentra esta provincia.

La iniciativa empresarial se suma a otras muchas que a lo largo de la historia recogió la prensa onubense. En esto hay que volver a recordar a Manuel Siurot cuando en la reunión de la Junta de Defensa de los Intereses de Huelva, en 1911, señala que a esta provincia no se le echa cuenta porque no se hace ruido donde hay que hacerse notar.

Esta es una provincia en la que muchos quieren apostar por ella, porque creen en sus posibilidades y están convencidos de esa realidad.

Si no se toma en conciencia este potencial, de nada sirven iniciativas tan innovadoras como pueda realizar la Universidad de Huelva. Ahí está, por ejemplo, un proyecto como el máster de drones, que capta el mayor interés de todos, es actual y con futuro. Mientras la Administración se dedica a mirar dónde caga un lince en el termino municipal de Moguer o crece tal florecilla en el preparque del preparque para no dejar avanzar el proyecto CEUS.

Esto no es lo que nos merecemos. Se lo merecerán otros y mucho menos nuestros hijos y alumnos universitarios. Se acuerdan de aquella frase tan usada por algunos que decían: "Tenemos la generación mejor formada de nuestra historia". Claro que sí. La contra pregunta es si hemos tenido a los mejores políticos.

Confiemos en que todavía hay gente con ganas de servir a los ciudadanos. Que todo no está perdido.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, lo ha dicho, que es posible una provincia industrial con un gran patrimonio natural catalogado, porque en otros países de Europa sí es una realidad.

Si esto no funciona tengan preparado y a su alcance elkit de pato, porque será la única salida para esta provincia. Así, busquen botas de agua, ropa verde de camuflaje, silbato con sonido simulando aves (vale, los jarrillos de barro con agua son perfectos), el casco de pato y, lo más importante, saltar con ritmo moderado y ser amables con las visitas.

Sí, nuestro kit de pato será indispensable en esta provincia de tanto lince... pues ya ven lo conseguido hasta ahora.

Lo dicho, la solución, es el kit de pato.