La junta de Pasión cesa a Antonio González tras 24 años como capataz

La junta de gobierno de la Hermandad de Pasión ha decidido el cese de Antonio González como capataz del paso de misterio, una labor que venía realizando desde hace cuatro años. La reunión tuvo lugar en la noche del lunes y a ella le siguió una llamada del fiscal primero Juan José Blanco, notificándole la decisión que se hace efectiva de manera inmediata.

Según explicó el hermano mayor, Rafael Luis Caballero, la decisión no tiene nada que ver con cuestiones personales sino que se trata de un fin de etapa. Para Caballero, "Antonio González ha realizado una gran labor y creemos que ha cumplido su cometido" aunque ahora "la junta tiene otras aspiraciones y otra forma de gestionar la cuadrilla". El hermano mayor de la cofradía de Martes Santo insistió en que "no hay que ver más de lo que es. Al igual que hace unos años se cambió el capataz del misterio, ahora la junta buscará uno más idóneo para los criterios que contemplamos". Para Caballero, la decisión de buscar un sustituto no se hará de manera inmediata, ya que "son cosas que no se deben hacer en caliente" si bien no quiso adelantar cuáles pueden ser los candidatos que de ahora en adelante se encargarán de dirigir la cuadrilla del misterio.

González ha estado 20 años al frente del palio de Refugio y los últimos 4, del misterio

El también presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González, lamentó que la noticia del cese le llegara por vía telefónica sin que mediara justificación alguna y sin "que me dieran opciones". González mostró su sorpresa, ya que "este año ha sido el mejor para Pasión y cómo ha ido el Cristo aunque parece que eso es precisamente lo que le ha molestado a mucha gente". Con el presidente del Consejo también se irá su hijo, del mismo nombre, que le acompañaba en este quehacer cofrade.

La noticia de la destitución o cese le ha llegado a González después de 24 años como capataz de esta cofradía. Tras 20 años delante del palio de la Virgen del Refugio pasó al Señor de Pasión, donde el pasado martes 27 de marzo fue la última vez que dirigió la cuadrilla de costaleros del misterio.

La decisión de la junta de gobierno se toma en plena celebración del centenario fundacional de esta hermandad. Precisamente con motivo de estas celebraciones, Pasión tiene previsto llevar a cabo una salida extraordinaria de su titular que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

Aunque tal y como ha dicho el hermano mayo, aún no se ha tomado la decisión de quién sustituirá a González y que será alguien que no está en boca de nadie, mucho se ha especulado últimamente acerca de que el cargo recaería en el grupo de capataces de Los Gitanos, de Sevilla.