Unas jornadas abordan la lucha de la mujer contra la precariedad laboral

Mujeres, protagonistas en el conflicto es el título de las jornadas, organizadas por la Asamblea Local de Izquierda Unida de Nerva, en las que se analizará la lucha de la mujer para mejorar su situación laboral. El encuentro, que se celebrará este viernes en el salón de actos del Círculo Comercial Mercantil de Nerva a partir de las 18:30, se centrará en los sectores de telemarketing, ayuda a domicilio y camareras de piso, en los que entre el 90 y el 95% de los trabajadores son mujeres "y hay una amplia tasa de precariedad laboral", apuntó Isabel Lancha, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva.

Participarán en las jornadas Luisa Garrido, secretaria general de la sección sindical provincial de CCOO de Konecta en Sevilla, que abordará la realidad de las trabajadoras de telemarketing; Estrella López, coordinadora provincial de ayuda a domicilio de UGT y María José Sousa, delegada sindical en SCA, Ayuda a Domicilio de Moguer; una representante del colectivo Las Kellys y Esperanza Vázquez, de la Coordinadora de Mujeres de la Cuenca Minera, que realizará una retrospectiva del papel reivindicativo de la mujer, desde las huelgas de 1986 en la Cuenca Minera hasta la actualidad.

Lacha destacó que será un encuentro con "contenido feminista" y protagonizado al 100% por mujeres, con el objetivo de "poner de manifiesto su papel en la lucha por mejorar su situación laboral". Apuntó que "es hora de darle la voz a las mujeres, informar de la realidad que viven y animar a otras a que luchen por mejorar las condiciones laborales".

La coordinadora provincial de ayuda a domicilio de UGT denunció que el sector de ayuda a domicilio, que se puso en marcha en 2008 con la Ley de Dependencia, pasa "por un momento precario". El 99% de los trabajadores son mujeres, hay 4.000 en la provincia onubense. "El convenio no contempla la realidad y choca con la Ley de Dependencia", a lo que unió que "las trabajadoras no tienen jornada laboral completa y el salario no pasa de los 900 euros".