La investigación de nuevas variedades centra el congreso

Programa de conferencias

La conferencia sobre los retos y oportunidades del sector de frutos rojos, a cargo de José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y profesor asociado de Entorno Económico del Instituto de Empresa de Madrid, inicia el ciclo el 20 de junio. A ésta le sigue la titulada Tendencias y oportunidades con el retail y el E-commerce global y europeo, en la que intervienen Sabina Wyant, de Berry Manager Tesco; y Zhu QiDong, vicepresidente de Pagoda Fruit Investment Management Co., Ltd. (Shenzhen-China). Posteriormente, Martín Jorge Aguirre, gerente comercial de frutas y hortalizas de Spinneys Duba, hablará de los berries'en el sector supermercado de Emiratos Árabes. Después la conferencia sobre los frutos rojos en el mercado alemán, desafíos y oportunidades, correrá a cargo de Hans Widmann, director general de Herbert Widmann Gmbh, y Mathias Hundhausen, responsable de categoría de frutos rojos en Nordgemüse Krogmann GmbH & Co. KG. Por la tarde serán las presentaciones comerciales. La jornada del día 21 comienza con la exposición de Carlos Francisco Stabile, gerente de Proyectos Extraberries, sobre Arándano de Argentina-La dulce oferta del otoño. Las nuevas variedades y desarrollos recientes del programa de mejora de fresa de la universidad de Florida (EEUU) es el tema elegido por Luis Fernando Osorio Arango, coordinador de Investigación del Programa de Mejora Vegetal de Fresa de la Universidad de La Florida para poner fin a las conferencias. La clausura llegará tras la presentación de nuevas propuestas comerciales.