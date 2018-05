Los interinos estiman el seguimiento de la huelga en no menos del 25%

La huelga del profesorado interino alcanza un mínimo del 25% de seguimiento dentro de este colectivo, según fuentes de Ustea, uno de los sindicatos convocantes aunque para la Consejería de Educación, ese seguimiento se queda en torno al 2,5%. Tras la manifestación que estos docentes realizaron ayer en Sevilla, hoy tienen previsto protagonizar una cacerolada ante la Delegación Territorial de Educación.

Ustea asimismo informó de que unos 300 institutos de toda Andalucía ya están notando los problemas de esta huelga cuyo objetivo principal es incidir en la evaluación de los alumnos en esta última etapa del curso.

El 90% de los interinos ya aprobaron en su momento las oposiciones

Sin embargo, la razón de la huelga, que se extenderá en principio hasta el 30 de junio, es que Educación presente un plan de estabilidad para estos profesores que en la provincia, alcanzan la cifra de 1.500.

Los interinos, que ya protagonizaron una huelga el pasado mes de marzo, han denunciado como abusivos los servicios mínimos impuestos por la consejería. Lo han hecho además, los tres sindicatos que apoyan esta movilización: Ustea, CGT y CNT. Desde Ustea se tiene el temor de que se obligue al profesorado en huelga a poner notas, lo cual no haría constatar otra cosa que lo abusivo de estos servicios mínimos, según argumenta este sindicato. Otro caso podría ser que se obligue a los jefes de departamento o a algún miembro de la directiva a poner las notas. Para esto podría requerirse que el profesorado en huelga presentara el cuaderno del profesor en el centro. Los sindicatos inciden en que "en ningún caso se puede obligar al profesorado a introducir las notas en el cuaderno del Programa Séneca antes de tiempo, es decir, mucho antes de la fecha de las evaluaciones programadas ya que es ilegal".

A esos tres sindicatos y a la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos, no les satisface el acuerdo al que Educación llegó hace escasas semanas con el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial. Entienden que es insuficiente. Con éste se garantiza que los docentes interinos no serán expulsados de las bolsas de trabajo si no se presentan a las oposiciones que la Junta convoque. CGT, sindicato no presente en la mesa sectorial, considera sin embargo, que el acuerdo no da garantías de estabilidad a estos profesores ya que lo considera un arma de doble filo pues aunque el interino no se presente a las oposiciones, esto no le garantiza que le vayan a llamar al curso siguiente, por lo que de alguna manera, puede encontrarse en desventaja.

El 90% de estos docentes son personas que en su momento aprobaron las oposiciones pero que no consiguieron plaza y que hasta la fecha se han visto abocadas a presentarse en cada OPE que surge.

Para CGT, la solución a este colectivo es que se establezca un doble acceso en el que por un lado estén estos docentes y por otro, los que acceden a la docencia a través de las oposiciones.