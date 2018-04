Más de 30 instituciones participan en la Semana Internacional de la UHU

La Universidad de Huelva será a lo largo de esta semana anfitriona de un total de 45 invitados internacionales de más de 30 universidades e intercambios relacionados con el Programa Erasmus +. Procedentes de más de una veintena de países, los invitados disfrutarán hasta el 27 de abril de un programa completo de actividades académicas y culturales que les permitirán promover en sus propias universidades el intercambio con estudiantes y docentes de la UHU.

La vicerrectora de Internacionalización de la Onubense, Reyes Alejano, explicó que durante estos días se recibe "a los socios de los convenios que tenemos firmados con universidades de distintos países del mundo. Lo más destacable de este año es que tenemos más representación de países no europeos que europeos y esto se debe a que el Programa Erasmus + se ha abierto a países no europeos, dando un paso adelante hacia la internacionalización de las universidades no sólo con Europa, sino también con el resto del mundo". En este sentido, la vicerrectora detalló que "han venido representantes de países de África: Marruecos, República Sudafricana, Senegal; América: Estados Unidos, Perú, República Dominicana; Asia: Filipinas, China y Japón, entre otros, y nuestros socios europeos que ya llevan siendo socios más tiempo".

Durante esta semana se llevarán a cabo varias líneas de trabajo. "Muchos de los invitados son profesores y entonces tienen que realizar algunas tareas docentes aquí en la UHU, por lo que, en conexión con los coordinadores académicos de cada centro, han organizado su docencia en estos días, lo que resulta también muy interesante desde el punto de vista de la internacionalización en la UHU, pues nuestros estudiantes que no pueden salir en movilidad tienen de esta forma la oportunidad de recibir docencia y, por tanto, una visión más amplia de personas que vienen de otros países", ha comentado Reyes Alejano.

Por otra parte, "desde el servicio de Relaciones Internacionales se organiza una serie de actividades de distinto tipo, académicas y también culturales, para las personas que vienen: presentamos la UHU, tenemos una conferencia inaugural sobre multiculturalidad en la Educación Superior, talleres en los que se ponen en común los problemas que nos surgen como socios, los invitados reciben clases diarias de español, se reúnen en almuerzos de trabajo, visitan servicios universitarios, etcétera", señaló la vicerrectora.

Uno de los eventos más destacados es la Study Abroad Fair, en la que cada socio presenta información sobre su respectiva universidad como destino Erasmus para estudiantes, profesores y personal interesado en esta iniciativa.

Carlos de Wasseige, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia, afirmó que este encuentro "supone una gran experiencia para el intercambio de estudiantes y profesorado de todo el mundo".

Ashely Krutz, de la Universidad de Carolina del Norte, señaló que ha venido a Huelva con la intención de "aprender más sobre la Universidad de Huelva y sobre la ciudad".