El incendio de un Porsche fue el incidente más grave

En un ejercicio de civismo los ciudadanos siguieron a pies juntillas el dispositivo de seguridad, y en muchos casos abandonaron de modo escalonado el núcleo marismeño. No obstante, eso no evitó las caravanas, con algunas retenciones ya por la tarde, en dirección a Almonte y la A-49. Al cierre de esta edición desde el 112 concretaban que no se había producido ningún accidente de consideración.

El único altercado destacable fue el incendio que se produjo en un Porsche Cayenne de color rojo que salió ardiendo por causas que se desconocen hasta el momento, aunque no se descarta que pudiera ser provocado. El deportivo de marca alemana estaba estacionado en la calle Baltasar Tercero y las llamaradas que desprendía el vehículo afectaron a un BMV aparcado justo al lado. La intervención del equipo de bomberos evitó males mayores y el incidente se resolvió sin daños humanos.

Por lo demás una persona que se cayó del caballo en la Avenida Vetalengua tuvo que ser trasladada al Hospital Infanta Elena y otra que se vio golpeada con un carro fueron los únicos percances de un fin de semana donde la normalidad y el buen ambiente fueron la nota predominante.

Con motivo de estas peregrinaciones extraordinarias la Junta Local de Seguridad de Almonte había diseñado un dispositivo especial para dar respuesta a las necesidades de asistencia, tráfico y seguridad ciudadana que conllevan este tipo de eventos.

Así, por ejemplo, se prohibió el estacionamiento de vehículos para el transporte de animales vivos o camiones, en las vías públicas, zonas verdes y plazas de El Rocío, pudiendo hacerlo en los callejones de servicio o traseras de las viviendas, así como en el aparcamiento habilitado al efecto en el recinto Aicab.

Se habilitaron además tres bolsas de aparcamiento en calle Romero, calle Santolalla y Boca del Lobo y se establecieron vías de evacuación en las calles señalizadas al efecto, en las que estaba prohibido el estacionamiento.