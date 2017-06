El Infoca aún no da por estabilizado el incendio

Después de 48 horas, el incendio declarado en el paraje Las Peñuelas de Moguer aún está activo y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, no quiso darlo por estabilizado aún a última hora de la tarde. Fiel a la cautela que ha presidido estos dos días de lucha contra las llamas, el consejero, señaló que el incendio "evoluciona favorablemente, aunque aún no está estabilizado", algo que espera que pueda ocurrir a primera hora de mañana. Fiscal afirmó que "ya no se puede hablar de frentes, sino que son puntos calientes diseminados en los que las llamas siguen activas" y deseó que durante la noche el viento no sople con fuerza como para reactivarlas.

Entretanto, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, cifró en más de 200 los efectivos del Plan Infoca que permanecerán trabajando durante toda la madrugada para lograr reducir los focos que aún permanecen activos. Aguilar señaló que parte de los desalojados pueden ya retornar a sus hogares, si bien hay unas 250 personas que aún deberán pasar la noche a cobijo en las instalaciones habilitadas a tal efecto en Moguer y Almonte.

Desde primeras horas del día, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, señalaba que todo iba conforme a las previsiones gracias a la "gran labor" de todo el dispositivo desplegado para combatir este incendio, que cuenta con algunos puntos reactivados, en los que se ha trabajado con medios aéreos.

Sobre el foco ubicado en el Espacio Natural de Doñana, el consejero precisa que el fuego "se encuentra no a menos de diez kilómetros" del Parque Nacional, a la par que subraya que "esta noche se ha hecho una labor muy dura pero muy importante".

"Según los técnicos, vamos por delante del incendio, aunque se están produciendo dentro del perímetro algunas reactivaciones de puntos calientes que sabíamos que se iban a producir y que están ocurriendo", precisa Fiscal, quien asegura que "para hacer frente a estas reactivaciones se han utilizando los medios aéreos para que no salten el perímetro".