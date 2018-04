El impulso a la logística llega por las vías del tren

Una de las eternas reivindicaciones del Puerto onubense, que comparte con la práctica totalidad de los andaluces, es la imperiosa necesidad de potenciar sus conexiones ferroviarias. Fue la viceconsejera de Fomento y Vivienda, Nieves Masegosa, quien presentó el acto de ayer y se detuvo en esta carencia de los sistemas de transporte, que "nos aleja de los objetivos europeos que hablan de que en 2030 el 30% del transporte de más de 300 kilómetros de distancia llegará por ferrocarril; aún estamos lejos de esa marca y en los Presupuestos Generales del Estado que en la actualidad se tramitan en el Congreso de los Diputados no se corrige ese error, ya que no se contemplan partidas para la mejora de la línea entre Huelva y Sevilla o la Huelva-Zafra".

"Han desarrollado un territorio que no es el suyo"

Fue la intervención que más aplausos levantó entre los asistentes. Cuando el director del Puerto de Huelva fue preguntado por la posición de su entidad acerca de la puesta en marcha de una línea entre Sevilla y Sines, recordó "el silencio que hemos mantenido desde que se conoció la información" y añadió que "Huelva no pondrá palos en la rueda de ningún operador; estamos en un mercado de competencia leal y el trasvase de un puerto a otro son estrategias que se van a producir con las redes logísticas, así que si uno pierde el partido, se reconoce y ya ganará el siguiente, no hay que escandalizarse". En este sentido, también José Antonio Agüera recordó que "Sines tiene un polo industrial muy parecido al nuestro y un desarrollo del territorio bastante importante" y quiso sentenciar que "no se puede desarrollar un territorio que no es el nuestro, como parece que han hecho, y no por falta de infraestructuras".