Las imágenes de lo que no se quiere ver

El impacto de la imagen, lo que nuestros ojos se obstinan en no ver, lo que está muy cerca... todo ello está reflejado en la exposición que Cáritas Diocesana presenta durante toda esta semana, en la Facultad de Ciencias del Trabajo. De hecho, la directora de esta ONG, Pilar Vizcaíno, incidió en el hecho de que uno de los objetivos de esta iniciativa es que "las personas que no tienen hogar, no sean para nosotros invisibles".

Se trata de una muestra que recoge los trabajos que se han presentado al X Concurso de Fotografía Social que convocó Cáritas Diocesana de Huelva y cuyo fallo se hizo público ayer.

La situación de falta de vivienda es un obstáculo para acceder a otros derechos

El ganador de esta décima edición ha sido Narciso Pereda, seguido por el Grupo de Voluntariado Joven de Cáritas. Las distinciones fueron para la categoría de serie, ya que en trabajo único los premios quedaron desiertos.

Asimismo, el jurado otorgó varios accésit a Andresa Alves, Rachida Maffa, Manuel Sánchez, Vitaly Amansky y Dolores Justo.

La exposición puede visitarse durante toda esta semana, en el hall de la facultad. Posteriormente recorrerá todas las parroquias de la Diócesis que la deseen recibir, tal y como recordó Pilar Vizcaíno, quien habló del estancamiento en la crisis de un grupo de personas que ya venían acusando situaciones adversas antes del comienzo de ésta. Aunque reconoció que a nivel asistencial Cáritas ha percibido un descenso en el número de intervenciones, también es cierto que existe un sector que agrava sus penurias pues arranca de situaciones muy precarias, siendo quizá la peor el no tener hogar, que ha sido precisamente el tema de este concurso fotográfico. Vizcaíno añadió que "desde Cáritas somos conscientes de que nadie debería vivir en la calle, pues es la base para que las personas puedan gozar de otros derechos como es el de la salud o el trabajo".

Se trata de todo un desafío social, ya que "salir de la calle es muy complicado y más en personas que ves cómo su problemática se va complicando con el paso de los años". Pese a ello, la directora de Cáritas Diocesana de Huelva hizo un llamamiento a "trabajar en la esperanza", de manera que para esta organización el trabajo con los sin techo es una de sus iniciativas en las que despliegan mayores fuerzas. De este modo, recordó que la sociedad puede participar en este trabajo de dos maneras principales: la primera es hacerse socio de Cáritas, mientras que la segunda ofrece la posibilidad de participar como voluntario. De este modo, Cáritas Diocesana cuenta con un lugar de puertas abiertas en el que se les ofrece a las personas sin techo desayuno, ropa limpia, aseo y ayuda en la tramitación de los distintos papeleos que hay que afrontar o se les acompaña a las consultas en los centros sanitarios. Vizcaíno añadió que el trabajo es difícil de cara a una reinserción de estas personas, ya que "cada vez se exige más a las personas y muchas de éstas ni siquiera tienen ningún tipo de preparación profesional".

En el acto de entrega de los premios del concurso, también estuvo presente la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Pilar Blanco, quien recordó que Ciencias del Trabajo lleva trabajando ya varios años con Cáritas Diocesana porque esta organización admite alumnos en prácticas, lo que resulta muy valioso para esta facultad. Blanco destacó que todos los trabajos hacen mención a las situaciones de penuria y exclusión que se dan en la provincia onubense y aunque deseó que "ojalá no hiciera falta que Cáritas existiera", reconoció su labor, pues "nunca se sabe cuándo cualquiera de nosotros podrá necesitar su ayuda".