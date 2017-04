"Es la ilusión desde niña que llega con la madurez y la fe en la Virgen"

1-son muchísimos años los que llevo de hermana de la Hermandad del Rocío de Huelva. Me acuerdo mucho en estos momentos de lo que mi madre tantas veces me cuenta de aquellos años en el patio de los damas, cuando con apenas nueve meses me llevó por primera vez al Rocío. Personalmente no he pertenecido a ninguna de las diferentes etapas de juntas de gobierno de la hermandad, pero sí he vivido muy de cerca la labor que desempeñan a través de un miembro de mi familia, en concreto mi suegro, que perteneció como vicemayordomo en la etapa que presidió la hermandad Dalmiro Prados. Sí llevo casi 20 años de mi vida perteneciendo a uno de los grupos importantes de la hermandad, como es el coro, en sus diferentes de etapas.

2-Cuando presenté mi candidatura para hermana mayor de mi Hermandad de Huelva lo hice por una promesa familiar, por una ilusión desde niña y porque mi marido el año pasado en La Matilla junto a mi reunión me brindó la oportunidad tras una petición del mismo de presentarme como hermana mayor para la Romería del 2018. Teniendo la madurez, el apoyo incondicional de mi familia y de muchos hermanos de la hermandad ha sido muy fácil tomar la decisión y, por supuesto, lo que me conmueve sentimentalmente el amor que le tengo a mi Simpecado y mi Virgen del Rocío

Lo mejor es representar a mi hermandad y llevar el Simpecado ante la Blanca Paloma "

3-No hay ningún proyecto en concreto que no sea el de llevar dignamente el Simpecado de la Hermandad de Huelva ante la Blanca Paloma, arropando y cuidando a todos los que nos acompañan. Durante el año colaborar activamente con todo lo que la junta tenga en proyecto.

4-A priori no puedo pensar en la dureza de un cargo de hermana mayor cuando la ilusión es tan grande que supera cualquier mal pensamiento sobre el mismo. Lo mejor, por supuesto, es representar a mi Hermandad de Huelva durante todo el año y culminarlo presentando a nuestro Simpecado ante la Blanca Paloma y esperar la llegada de la Virgen a las puertas de nuestra casa de hermandad.

5-No podría separar una cosa de la otra, son indivisibles. Son tantos los momentos desde que sales el jueves por la mañana hasta que vuelves el miércoles a la capilla que sólo podría desgranarlo poco a poco pero nunca dividirlos, aunque hay un momento sublime que es la llegada de la Virgen a nuestra hermandad.

6-Ilusión, entrega, sacrificio, colaboración , hermandad en el más amplio sentido de la palabra y todo ello movido por la fe y el amor que le tengo a la Virgen del Rocío y a la Hermandad de Huelva