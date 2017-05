El idioma ante la inquisición

El siglo XVI fue clave para el desarrollo del idioma castellano. La relevancia que los gramáticos tuvieron en aquel entonces, importancia que ellos mismos se imputan como aquellos que tienen la lleva de todos los conocimientos incluida la perspectiva de poder traducir la Biblia, les llevará a tener dificultades con el Santo Oficio.

En cuanto a la traducción de los textos sagrados, esta opción quedará descartada tras la prohibición del Concilio de Trento. Fray Luis de León se encontrará con serios problemas por su versión castellana del Cantar de los Cantares.

Los procesos inquisitoriales llevaron a la aplicación de la autocensura

El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Huelva (UHU), Luis Gómez Canseco ha trabajado sobre un período de unos 75 años del siglo XVI, en el que se segarán los intentos de que en la cultura española surja un humanismo como el que se daba en ambientes más abiertos de Europa y que posteriormente, será retomado por los jesuitas pero dentro ya de la ortodoxia eclesial.

Gómez Canseco presentó parte de su estudio de esta etapa, en el Seminario Modos y Espacios de la Lengua Española, que se ha celebrado en la Universidad de Huelva.

El catedrático de la Onubense hizo mención a los procesos inquisitoriales abiertos a algunos intelectuales que a partir de aquel entonces, se consagraron a ejercer la autocensura para evitar problemas. Fueron no cabe duda, procesos en algunas ocasiones, de elevado nivel intelectual muy alejados de los que sufrían otros sectores de la población que adolecían de esa formación. Gómez Canseco pone como ejemplo, el proceso que se abrió de golpe en 1571 contra tres humanistas de la Universidad de Salamanca y que acabó con la muerte en la cárcel de uno de ellos y la absolución de los otros dos. Se trataba de actuaciones inquisitoriales contra lo que se consideraba delitos intelectuales de lo que otro humanista como Francisco Sánchez de las Brozas El Brocense, también sabrá aunque habitualmente no serán tan macabros como los que padecía gente de menos instrucción. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el término gramático en ese momento de la Edad Moderna es semejante a lo que hoy entendemos como humanista aunque sin olvidar la importancia que en aquel entonces, ya se le daba al idioma.

A día de hoy no hay excesivas dificultades en tener acceso al estudio de muchos de los procesos del Santo Oficio que pueden ser consultados en distintos archivos y que presentan como gran inconveniente, al menos para el novato, la comprensión de la caligrafía de los escribanos. El catedrático de la UHU hace referencia a cómo Antonio de Lebrija es ya consciente de la importancia que tiene la lengua como elemento político y en el caso español, como parte básica en la configuración de la nación que no mucho tiempo antes había surgido por la unión de las coronas de Castilla y Aragón. Es una época de una exaltación nacional exagerada que llevará a "la falsificación de documentos que llegan incluso a aseverar que el hebreo es un idioma procedente del español".

Uno de los fenómenos básicos que el castellano experimentará será su consolidación de una manera además, que le ha permitido remontar los siglos con una fidelidad que no se da en otros idiomas. Tal es así que Gómez Canseco recuerda que el Diccionario de Autoridades, el primero publicado por la Real Academia Española en el siglo XVIII se basa en el idioma consolidado en los siglos XVI y XVII. La evolución del español ha existido con el paso de los años pero "no lo ha hecho como en otras lenguas donde el salto lingüístico ha sido bastante mayor como es el caso del francés. Hoy en día aún se puede entender el Quijote con algunas diferencias como las que podemos encontrar al hablar con algún hispanohablante americano".

El seminario de la UHU ofreció también la oportunidad de escuchar la disertación del profesor Valentín Núñez quien se detuvo en el controvertido escritor Juan de Luna y mostrar asimismo, la concepción que los críticos de los siglos XVI y XVII tuvieron sobre la calidad lingüística y el estilo del Lazarillo, consecuente con su género literario, a partir de diversos testimonios.

Precisamente, una de las valoraciones más interesantes pertenece al maestro de español en Francia, Juan de Luna que además de la conocida continuación de esa obra en 1620, recreó manipulándolo lingüísticamente, la obra original, con el fin de que se adecuara al máximo como texto para la enseñanza del español.

