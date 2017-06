La huelga de examinadores traerá un "retraso enorme" en las listas

Corren malos tiempos para todos los ciudadanos que quieran o estén en proceso de sacarse uno de los permisos válidos para conducir en España. La presente huelga por parte de los examinadores no ha caído en buen momento para las distintas autoescuelas, que verán obstaculizado su trabajo en las próximas semanas.

La huelga, impulsada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), tiene por objeto parar los exámenes prácticos los lunes, martes y miércoles desde esta semana hasta el próximo 31 de julio. Los parones se han secundado al completo en la provincia de Huelva, donde ya "hay una mala gestión de antes", afirma un profesor de una autoescuela de la capital. Y es que, antes de la huelga, en la provincia ya había, y existe actualmente, un mes de retraso en el examen práctico de conducir. Este hecho provoca un descontrol en las diferentes autoescuelas, así como en sus alumnos, ya que lo normal es llegar a punto de clases justo antes del examen.

La huelga no afecta en ningún momento a los exámenes teóricos, pero a la hora de comenzar con las prácticas "muchos alumnos no dan clase porque están a la espera", afirma una integrante de una autoescuela onubense, quien argumenta que "no quieren dar clases directamente porque no saben cuándo se van a poder presentar", y es que la principal razón de los retrasos es que "no hay examinadores para examinar a la demanda existente".

Las autoescuelas denuncian que la huelga está seleccionada a sabiendas de que los meses de verano son las fechas en las que más demanda hay para los exámenes de conducir. "La gente está de vacaciones y hay más tiempo libre", afirma otro profesor de autoescuela, quien afirma que la situación provocará "un retraso enorme porque limitas los exámenes a tan sólo dos días de la semana".

Un profesor capitalino, ante el desconocimiento de cómo seguirá la situación, explica que "es complicado saber cuándo te examinarías si presentas la solicitud en el día de hoy. Posiblemente hasta el mes de septiembre e incluso octubre puede derivar el retraso. Y es que además, habría que sumar "las vacaciones de los examinadores, así como si tráfico cierra la primera quincena de agosto", dato que sí que se refleja en la web de la Dirección General de Tráfico.

Otra de las consecuencias a tener en cuenta es el límite de tiempo que tiene un ciudadano desde que aprueba la parte teórica hasta que aprueba el práctico. Son dos años, que será una pérdida para mucha gente, ya que a quienes "les caduque este verano y no hayan solicitado presentarse al práctico, ya tienen por imposible poder examinarse antes del plazo que tengan antes de la expiración desde que aprobaron el teórico".

A los alumnos que se quieren sacar el carné básico del coche, los grandes damnificados de la huelga, se suman los camioneros, ya que "los que necesitan ese carné es seguramente por trabajo", por lo que el retraso en los exámenes "puede derivar en alargar la entrada en un puesto de trabajo unas cuantas semanas", finaliza una integrantes de una autoescuela.