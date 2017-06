La huelga de los estibadores logra paralizar todo el tráfico portuario

Apenas una concentración antes de comenzar su jornada laboral poco después de las 8:00. Fue la única muestra de que algo en los muelles del Puerto de Huelva no era como todos los días. El resto, un silencio absoluto; nadie en un lugar que suele ser muy ajetreado. Un gasero y un transporte de productos químicos esperaban a que alguien les atendiera, pese a que se trata de buques cuyas mercancías no requieren de la presencia de estibadores. Ni en el Ingeniero Juan Gonzalo, ni en el Sur se distinguía poco más que un silencio de lo más incómodo. Tampoco los camiones que suelen aguardar los controles de acceso a las instalaciones, hicieron acto de presencia.

De la cuarentena de trabajadores que componen la plantilla del sector de la estiba en Huelva cinco de ellos comparecieron a su lugar de trabajo tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde y todos ellos secundaron la jornada de huelga, según datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento a última hora de la tarde de ayer. Los consignatarios se adelantaron a la convocatoria y, bien adelantaron la llegada de sus buques al día de ayer, o bien lo retrasarán hasta el de mañana, cuando a partir de las 8:00 la actividad portuaria regresará a la normalidad.

Los trabajadores se concentraron poco después del inicio de su jornada laboralHoy llega el buque portacontenedores procedente de las Islas Canarias

Al turno de mañana, según señalaron ayer desde Fomento, se presentaron cinco estibadores de los que todos ellos cumplieron con la huelga convocada en todos los puertos del país por la Coordinadora estatal de Trabajadores del mar, con lo que el seguimiento en las instalaciones onubenses fue del 100%. La misma cifra se contabilizó para el turno de tarde, con otros cinco trabajadores que cumplieron la jornada de paro de dos días.

En los muelles de Huelva permanecían atracados el Artic Voyager, un gasero con bandera de Bahamas y el Chemical Provider, un transporte químico con enseña panameña. Ambos se encontraban amarrados en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo, sin que se observara ningún movimiento de carga o descarga. La drástica disminución en la solicitud de estibadores se ha debido, principalmente, a las previsiones que han realizado las compañías navieras y terminalistas.

No obstante, la verdadera prueba de fuego puede vivirse en el Muelle Sur a lo largo de la mañana de hoy, cuando atraque el portacontenedores procedente de Canarias. En teoría, no debe resultar afectado, ya que en el decreto de convocatoria de la jornada de paros, éstos no iban a afectar a aquellos con mercancías procedentes o con destino en Canarias, ya que se entienden englobados dentro de los servicios esenciales; tampoco están afectados aquellos buques que tienen una carga de mercancías peligrosas por motivo de seguridad, tal y como se llevó a cabo en Huelva a lo largo de los tres días de paros parciales que se llevaron a cabo en sus instalaciones la semana pasada, cuando trabajaron únicamente las horas pares.

No obstante, estas dos jornadas de paro sí tendrán una influencia más determinante en la evolución del tráfico portuario, ya que obliga a los consignatarios a reajustar sus respectivos calendarios para no coincidir con las medidas de protesta y a que durante dos días el movimiento en los muelles onubenses es nulo.

También hay que destacar que, al menos en lo que se refiere al caso de Huelva, no ha habido ningún tipo de incidente en ninguna de éstas jornadas de protesta; los servicios mínimos se han respetado y no tampoco hay que reseñar ningún tipo de movilización salvo la concentración llevada a cabo durante la mañana de ayer en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Para el día de hoy, las previsiones apuntan a que se vivirá otra paralización total de las actividades de estiba, con la única excepción del buque de Canarias, cuyo consignatario podría retrasar su descarga hasta primera hora de la mañana del viernes para así no verse afectado por las protestas de los estibadores, ya que cuenta con tiempo suficiente como para poder asumir el retraso en las operaciones.