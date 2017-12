Los hospitales de la capital, en la zona media del ranking nacional

Los hospitales de Huelva se encuentran en el medio de la tabla del último ranking publicado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Por vez primera el centro sanitario onubense aparece en esta clasificación que lleva por nombre Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), una evaluación independiente, amplia y con rigor de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo: el sistema sanitario español. El MRS es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la Sanidad española, según señala Merco.

El informe hace una distinción entre los hospitales del sector público y los del privado. En el primero de los casos se incluyen 74 centros sanitarios entre los que Huelva figura en el puesto 35. El trabajo solo presenta una ligera distorsión: habla del Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH) que sigue siendo aún una realidad operativa en buena parte, aunque condenada a desaparecer en favor de los dos hospitales diferenciados: Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena.

El Virgen del Rocío de Sevilla es el primer hospital andaluz de la lista

Ese puesto intermedio en la clasificación tiene aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el hospital onubense no había siquiera aparecido en el ranking en las tres anteriores clasificaciones realizadas. Preguntado Merco por esta causa, indicó que el CHUH no había estado presente en las listas porque "no tuvo suficientes menciones por parte de los médicos especialistas".

Para elaborar el informe de 2017, casi se ha duplicado la muestra pasando de 3.000 a 5.261 encuestas a través de las cuales se ha evaluado a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada por gerentes y directivos de hospitales (novedad de 2017), profesionales médicos (médicos especialistas y médicos de medicina familiar y comunitaria); la segunda, la valoración de los enfermeros, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes así como periodistas e informadores de la salud en base a 13 variables de reputación para los servicios clínicos. Todas esas percepciones fueron contrastadas con el tercer análisis de más de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial para los hospitales y servicios clínicos.

El proceso de realización fue sometido a una revisión independiente y cuenta con el aval de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como de las asociaciones de pacientes y periodistas sanitarios.

Merco considera que la innovación y el desarrollo son el principal factor de liderazgo reputacional. En cuanto a fortalezas y debilidades que puedan presentar estos centros asistenciales, priman las fortalezas en el apartado de oferta asistencial y son superiores las debilidades en calidad de la atención médica y en la innovación y desarrollo.

El trabajo por lo tanto, parte con la filosofía de que "la reputación de un hospital es consecuencia del reconocimiento que logra en los diferentes profesionales y agentes sanitarios y de su excelencia en de calidad y gestión clínica".

El ranking asimismo pormenoriza la situación en 22 distintas especialidades si bien , en este caso, el Complejo Hospitalario onubense no figura en ninguna lista en la que se señalan los 15 primeros lugares de cada ámbito. Sin embargo es de subrayar el hecho de que hayan sido las opiniones de los médicos de las distintas especialidades los que hayan catapultado al hospital onubense desde el anonimato hasta la mitad del ranking.

Los 20 primeros puestos del Monitor de Reputación Sanitaria son territorio, indudablemente, de hospitales situados en las grandes capitales del país: Madrid y Barcelona. En esa primera veintena de centros sanitarios mejor valorados en el sector público, la capital consigue colar hasta a ocho hospitales. En este caso, el centro que lidera el ranking es La Paz -que repite- y dentro de esa lista a aparecen también el Gregorio Marañón (tercero), 12 de Octubre (cuarto), Ramón y Cajal (séptimo), San Carlos (noveno), Puerta de Hierro (décimo), Fundación Jiménez Díaz (undécimo) y La Princesa (duodécimo).

Barcelona acumula hasta cinco centros: Clínic (segundo), Vall d'Hebron (quinto), Bellvitge (decimocuarto), Del Mar (decimoctavo) y Santa Creu i Sant Pau (en el puesto 20). La siguiente provincia con más representación en este ranking de 20 es Sevilla, con el Virgen del Rocío, en el puesto octavo, y el Virgen Macarena, en el 15.

Junto a los ya nombrados y al Reina Sofía de Córdoba (que está en el 13), aparecen el Universitario de la Fe de Valencia, el Marqués de Valdecilla de Santander, el Virgen de la Arrixaca de Murcia y el Central de Asturias. Salen además, algunos que estaban en el ranking de 2016 como el Doctor Peset de Valencia o el Universitario de Salamanca.

En cuanto a la lista del sector de los centros privados, no hay referencia alguna a Huelva. Este segundo ranking incluye un total de 26 hospitales y está encabezado por la Clínica Universitaria de Navarra, seguida a notable distancia del segundo puesto que lo ocupa el Hospital Universitario Quirón de Madrid.