Los hospitales aumentan su actividad quirúrgica un 18% en los últimos meses

Los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena están intentando dar respuesta convincente a las listas de espera que durante los dos últimos años se dispararon para superar con creces la media andaluza. Este verano ha supuesto un cambio de tendencia que se espera confirmar, ya que desde julio a septiembre el aumento de las intervenciones quirúrgicas ha llegado el 18% respecto al primer semestre del año, mientras que el número de pacientes en lista de espera ha bajado en un 4%, porcentaje que supone una cifra, a 30 de septiembre, de 4.544 personas a la espera de una operación.

El tiempo medio de demora a finales de junio suponía nada menos que un plazo de 116 días, casi el doble que en junio de 2016. Paradójicamente, el Boletín Informativo de Actividad Asistencial desde enero a septiembre de 2017, elude el dato de la demora media. Para justificar esta novedad, se indica que "no se incluye demora media por variación en el método de cálculo, que puede dar lugar a sesgos de interpretación".

La demora media a final de junio era de 116 días, un 75% mayor que un año antes

En cifras globales, durante el verano se llevaron a cabo 4.333 operaciones, ya que se pasaron de las 13.232 realizadas desde enero hasta junio a las 17.565 desde principios de año hasta el 30 de septiembre. Eso supone un aumento del 25% en el trimestre estival, lo que significa un auténtico acelerón con el que se confía normalizar la anómala situación que la provincia ha vivido en estos últimos años.

Las especialidades que más gente llevan al quirófano son Cirugía General, seguida de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Entre ambas captan casi la mitad de las operaciones. Con motivo de que el proceso de desfusión hospitalaria, que arrancó en octubre de 2016, aún no ha terminado, las estadísticas ya no hablan de Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH), aunque siguen dando cifras globales de los dos hospitales de la capital. Un dato que llama la atención es la asunción del descenso de las camas hospitalarias que se llevó a cabo en la época del CHUH. De este modo, los resúmenes de actividad del Complejo indicaban el año pasado que entre los dos centros sanitarios sumaban 886 camas. Sin embargo, en el segundo semestre de 2017 esa cifra ha descendido a 809, lo que supone que los onubenses han perdido un 9% de camas hospitalarias. También es cierto que pese a ello, los niveles de ocupación medios no llegan al 80%, lo que no evita que haya situaciones en las que los pacientes hayan de esperar hasta más de 24 horas en Observación para subir a planta.

Pese a estas cifras, no faltan críticas como por ejemplo las que proceden de la asociación Huelva, por una sanidad digna que hacen referencia a las largas jornadas que algunos cirujanos realizan "sin descansar las 12 horas", debido a las sesiones matutinas y vespertinas extendiéndose estas últimas desde las 15:00 hasta las 22:00.