El hospital cambiará la gestión de las camas para agilizar los ingresos

El Complejo Hospitalario (CHUH) modificará la gestión de las camas de este centro asistencial para una mejor agilización y optimización de sus recursos entre los que se encuentran las camas, que suelen ser uno de los ítem más valorados por los usuarios y buena parte de los profesionales.

Así informó la dirección-gerencia del CHUH a este periódico, que añadió que "los integrantes de las Comisiones Operativas de Seguimiento de Alta Frecuentación del Complejo Hospitalario, que siguen reuniéndose a diario, han realizado una valoración muy positiva de cómo está desarrollándose este plan en el centro hospitalario, así como de los resultados alcanzados". "Las dos líneas fundamentales en las que vienen trabajando desde el primer día son -añadió la dirección del Complejo Hospitalario- , por un lado, la puesta en marcha de diferentes medidas de refuerzo de profesionales y por otro, la mejora y agilización de los circuitos de atención, mediante la reorganización de las actividades asistenciales que sean necesarias para ofrecer a la población una respuesta adecuada ante las bajas temperaturas y las necesidades sanitarias que de ello se deriven".

La dirección hospitalaria asegura que la actividad en Urgencias sigue en los niveles habituales

Dentro de esta intención de realizar una gestión más dinámica de los recursos con los que cuenta, el CHUH hace mención expresa a "que se está impulsando una mejor gestión de las camas", mientras que en relación a la situación de Urgencias indicó que "la actividad en los últimos días se mantiene en los niveles habituales sin especial incidencia".

En el encuentro que el director-gerente, Antonio León, mantuvo esta semana con la Asociación de Usuarios y Pacientes de la Sanidad Pública de Huelva, León explicó que la gestión de camas se había seguido hasta el momento por la dinámica de las altas y las bajas, pero que no obstante se estaba trazando un nuevo circuito que contribuiría a la mejora del mismo.

Precisamente, el tema de las camas es uno de los más polémicos ya que, desde los representantes de los trabajadores, se ha apuntado casi de manera permanente que su escasez es la culpable del colapso que se produce en Urgencias, con salas de Observación a rebosar y pacientes en los pasillos con una cierta frecuencia a la espera de poder subir a planta.

Tanto el Sindicato de Enfermería Satse como el Sindicato Médico (SM) siempre han señalado que la afirmación del CHUH de que todas las camas están disponibles es sólo una verdad a medias, ya que "la gerencia del hospital no habla de que el Complejo Hospitalario ha dejado inactivas cerca de 90 camas, aunque desde la dirección se apunte que esas habitaciones se encuentran en reserva funcional". Desde Satse se indicó que el CHUH cuenta con unas 90 camas menos que cuando comenzó el proceso de fusión". Entre éstas, el sindicato incluye "16 del Vázquez Díaz que no se han vuelto a abrir pese a que se habilitaron 32 para acoger a los pacientes que ya no eran destinados al Blanca Paloma". Junto a ello hay que sumar, recordó Satse, que la zona que usará Neurocirugía en el Infanta Elena permanece cerrada. En ese mismo hospital se acabó recientemente con las habitaciones de tres camas, un paso visto como una necesidad por los sindicatos pero que no se ha compensado con la apertura de más habitaciones. Satse, SM y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería Usae consideran descartable la hipotética apertura de esas camas, ya que supondría la contratación de más profesionales.